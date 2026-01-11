Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़We are all watching Iran will soon be free Israeli PM Benjamin Netanyahu increases the suspense
हम सब देख रहे हैं, जल्द आजाद होगा ईरान; इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बढ़ा दिया सस्पेंस

हम सब देख रहे हैं, जल्द आजाद होगा ईरान; इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बढ़ा दिया सस्पेंस

संक्षेप:

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वह ईरान के हालात को करीबी से देख रहे हैं और  जल्द ही ईरान के लोगों को आततायी सरकार से आजादी मिलने वाली है। ईरान ने पहले ही इजरायल को वॉर्निंग दी थी।

Jan 11, 2026 08:18 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच इजरायल की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में जो कुछ भी चल रहा है उसपर उनकी नजर बनी है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि ईरान जल्द ही अत्याचारियों से आजाद हो जाएगा। नेतन्याहू के इस बयान से सस्पेंस और गहरा गया है कि क्या वाकई में अमेरिका और इजरायल ईरान में दखल देने का प्लान बना रहे हैं? बता दें ईरान की इस्लामिक सरकार पहले भी इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी और इजरायली साजिश का दावा कर चुकी है। वहीं इजरायल ने दावा किया है कि अगर विदेशी हमला होता है तो वह इजरायल और अमेरिका पर पलटवार जरूर करेगा।

आपको बता दें कि इजरायल के पूर्व शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी इन दिनों अमेरिका में रहते हैं। रजा पहलवी कई बार बयान जारी करके प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने और शहरों पर कब्जा करने को कह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनकी घर वापसी का समय नजदीक आ रहा है। वहीं ईरान ने प्रदर्शनकारयों को आतंकवादी और अल्लाह का दुश्मन बताते हुए मृत्युदंड की धमकी दी है

