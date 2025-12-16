Video: ढाका यूनिवर्सिटी में एस्केलेटर बना 'स्वर्ग की सीढ़ी', आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड देख कूदने लगे छात्र

संक्षेप: Viral Video: 16 सेकंड का यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में छात्र एस्केलेटर की डरावनी स्पीड से संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं।

अक्सर हम मॉल्स या मेट्रो स्टेशनों में एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर यही एस्केलेटर आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज स्पीड से चलने लगे तो क्या होगा? ऐसा ही एक मामला बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आया है। यहां BRC यूनिवर्सिटी के कैंपस में तकनीकी खराबी की वजह से एक एस्केलेटर अचानक बहुत तेज रफ्तार से चलने लगा, जिससे छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जाता है कि यह घटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एस्केलेटर पर मौजूद कई छात्रों के साथ हुई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एस्केलेटर अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसके बाद वहां चीखें और भगदड़ मच जाती है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही एस्केलेटर निचली मंजिल पर पहुंचता है, छात्र जल्दबाजी में उससे उतरकर भागने लगते हैं।

16 सेकंड का यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में छात्र एस्केलेटर की डरावनी स्पीड से संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एस्केलेटर पर सवार लोगों और आसपास खड़े दर्शकों दोनों की ओर से जोर-जोर से चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं।