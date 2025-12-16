Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Watch viral video of escalator malfunction at Dhaka University causing panic among students
Video: ढाका यूनिवर्सिटी में एस्केलेटर बना 'स्वर्ग की सीढ़ी', आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड देख कूदने लगे छात्र

Video: ढाका यूनिवर्सिटी में एस्केलेटर बना 'स्वर्ग की सीढ़ी', आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड देख कूदने लगे छात्र

संक्षेप:

Viral Video: 16 सेकंड का यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में छात्र एस्केलेटर की डरावनी स्पीड से संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं।

Dec 16, 2025 03:24 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

अक्सर हम मॉल्स या मेट्रो स्टेशनों में एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर यही एस्केलेटर आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज स्पीड से चलने लगे तो क्या होगा? ऐसा ही एक मामला बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सामने आया है। यहां BRC यूनिवर्सिटी के कैंपस में तकनीकी खराबी की वजह से एक एस्केलेटर अचानक बहुत तेज रफ्तार से चलने लगा, जिससे छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जाता है कि यह घटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एस्केलेटर पर मौजूद कई छात्रों के साथ हुई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एस्केलेटर अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसके बाद वहां चीखें और भगदड़ मच जाती है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही एस्केलेटर निचली मंजिल पर पहुंचता है, छात्र जल्दबाजी में उससे उतरकर भागने लगते हैं।

16 सेकंड का यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में छात्र एस्केलेटर की डरावनी स्पीड से संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एस्केलेटर पर सवार लोगों और आसपास खड़े दर्शकों दोनों की ओर से जोर-जोर से चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया। यूजर्स ने कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था और इस तकनीकी खराबी पर चिंता जताई है। हालांकि, अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इस खराबी के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।