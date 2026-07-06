VIDEO: आसमान में सम्मान, इंडोनेशिया में एफ-16 और सुखोई-30 ने की पीएम मोदी की शानदार अगवानी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। यहां पर उनका आसमान में भव्य सम्मान हुआ। जैसे ही पीएम मोदी का विमान यहां पहुंचा, दो जेट विमानों-एफ-16 और सुखोई-30 उन्हें एस्कॉर्ट करने पहुंच गए। यह इंडोनेशिया की तरफ से पीएम मोदी के लिए एक स्वागत संदेश था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। यहां पर उनका आसमान में भव्य सम्मान हुआ। जैसे ही पीएम मोदी का विमान यहां पहुंचा, दो जेट विमानों-एफ-16 और सुखोई-30 उन्हें एस्कॉर्ट करने पहुंच गए। यह इंडोनेशिया की तरफ से पीएम मोदी के लिए एक स्वागत संदेश था। बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा में इंडोनेशिया पहला पड़ाव है। इस दौरान राजधानी जकार्ता में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए चार मंत्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी का इस दौरान पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया और उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया। इंडोनेशिया से मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर मेलबर्न जाएंगे। यात्रा के आखिरी चरण में वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के न्योते पर ऑकलैंड पहुंचेंगे।
क्या है इन फाइटर विमानों की खासियत
एफ-16 सिंगल इंजन वाला, एक शानदार फाइटर प्लेन है। यह अमेरिकी मूल का लड़ाकू विमान है, कई देशों में दशकों से सेवा में है। वहीं, सुखोई-30 एक बड़ा, दो सीट वाला, ट्विन-इंजन फाइटर प्लेन है। इसे रूस ने बनाया है, जो एक समय में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का कड़ा प्रतिद्वंदी था। भारत के पास भी सुखोई-30एमकेआई वर्जन के कई स्क्वॉड्रन हैं, जिन्हें भारत की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया है।
स्वागत से पीएम मोदी प्रभावित
मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि जकार्ता पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा स्वागत किए जाने की सद्भावना से मैं बहुत प्रभावित हूं। 2018 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाए जाने के बाद से इंडोनेशिया की यह मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मोदी ने कहाकि 2018 में इंडोनेशिया की मेरी पहली यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। इससे हमारे लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहाकि वह राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में इस साझेदारी को और गति देना है।
प्रम्बानन मंदिर परिसर का करेंगे दौरा
मोदी ने कहाकि राष्ट्रपति प्रबोवो और मैं योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा करेंगे। इससे हमारे देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। इंडोनेशिया में रहने के दौरान, मैं भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। योग्याकार्ता शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित यह सदियों पुराना मंदिर इंडोनेशिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर माना जाता है।
रवाना होने से पहले क्या कहा
दिल्ली से रवाना होने से पहले, मोदी ने कहाकि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उनकी यात्रा भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’, ‘महासागर विजन’ और साथ ही ‘मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत के प्रति हमारे नजरिए’ को और मजबूत करेगी। महासागर, यानी सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए पारस्परिक एवं समग्र विकास', सभी क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास के लिए भारत का विजन है।
मोदी की यह यात्रा जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति प्रबोवो की भारत की राजकीय यात्रा के बाद हो रही है। उन्होंने कहाकि भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यतागत एवं लोगों के आपसी संबंध बहुत मजबूत हैं, तथा मेरी यह यात्रा हमारी बहुआयामी साझेदारी के सभी पहलुओं को और मजबूत करेगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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