Watch US Chicago Viral Video of ICE Food delivery worker flees

शिकागो पुलिस की गजब 'बेइज्जती', साइकिल वाले डिलीवरी बॉय को भी नहीं पकड़ सकी

वायरल वीडियो शिकागो का बताया जा रहा है। वायरल क्लिप में एक फूड डिलीवरी करने वाला व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर पुलिस को चकमा देकर भागता नजर आ रहा है। अधिकारी उसे पकड़ने के लिए पीछा भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, शिकागोTue, 30 Sep 2025 04:47 PM
अमेरिका में अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की मुहिम जोर-शोर से चल रही है। लगातार पुलिस और प्रशासन अवैध शरणार्थियों को पकड़ रही है और उन्हें उनके मूल देशों में वापस भेज रही है। इसी अभियान के दौरान एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तो लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहे हैं, वहीं शिकागो पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं।

दरअसल, वायरल वीडियो शिकागो का बताया जा रहा है। वायरल क्लिप में एक फूड डिलीवरी करने वाला व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर पुलिस को चकमा देकर भागता नजर आ रहा है। अधिकारी उसे पकड़ने के लिए पीछा भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के करीब 10 अधिकारी इस डिलीवरी बॉय का पीछा कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, वह शख्स अपनी साइकिल पर फूड डिलीवर करने जा रहा था। तभी उसे अहसास हो गया कि ICE के अधिकारी उसके पीछे हैं। इसी दौरान एक अधिकारी चिल्लाता है- पकड़ो इसे। आवाज सुनते ही डिलीवरी बॉय साइकिल को रॉकेट की स्पीड में भगाता है और फुर्ती से वहां से निकल जाता है, और पुलिस वाले देखते रह जाते हैं।

गौरतलब है कि जनवरी 2025 में सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध शरणार्थियों को अमेरिका से निष्कासित करने का सख्त आदेश जारी किया था। इसी दिशा में अब तक 2400 से अधिक भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि कई अन्य देशों के नागरिकों को भी देश से बाहर किया गया है।

