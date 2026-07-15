वतन या कफन…पाकिस्तान के खिलाफ PoK में बगावत, JAAC ने किया अलग देश बनाने का ऐलान
पाकिस्तान की ज्यादतियों और शोषण के खिलाफ पीओके में गुस्सा अब खुली बगावत में बदल गया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के संयोजक सरदार अमन कश्मीरी ने एक विशाल जनसभा में जोरदार ऐलान किया कि अब पीओके की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि अपना अलग स्वतंत्र वतन चाहती है।
पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ जनाक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के प्रमुख नेता सरदार अमन कश्मीरी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए अलग स्वतंत्र देश बनाने की मांग को जोरदार तरीके से दोहराया। मुजफ्फराबाद की ओर प्रस्तावित 'लॉन्ग मार्च' से ठीक पहले दिए गए इस भाषण में अमन कश्मीरी ने साफ कहा कि यह आंदोलन अब हर हाल में जारी रहेगा और JAAC की मूल मांग 'हमारा अपना वतन' है। सभा में भावुक माहौल के बीच अमन कश्मीरी ने कहा कि हमें अपना देश चाहिए। हर इंसान को अपने देश, अपनी सरकार और अपनी अथॉरिटी का अधिकार होना चाहिए। हमारे अधिकार हमें वापस सौंप दो। हम अब किसी के गुलाम नहीं बनकर रहेंगे।
धमकियों के बीच जारी है आंदोलन
JAAC नेता ने आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कई साथियों के सिरों पर इनाम रख दिया गया है। अमन कश्मीरी ने कहा कि वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे सिर पर इनाम है और वे हमें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम अपनी जान हथेली पर लेकर यहां आए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे।
जनसमर्थन से गदगद अमन कश्मीरी
अमन कश्मीरी ने आंदोलन को मिल रहे व्यापक जनसमर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि मांएं, बच्चे और आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ मांओं की दुआएं हैं, बच्चों की उम्मीदें हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगा है। यह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे पीओके का संघर्ष है। उन्होंने रैली में शामिल बच्चों द्वारा पहने गए हेडबैंड का विशेष उल्लेख किया। अमन कश्मीरी ने बताया कि बच्चों के इन हेडबैंड पर लिखे संदेश आंदोलन की मूल मांग 'अपना वतन' को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। परिवारों की बड़ी संख्या में भागीदारी को उन्होंने आंदोलन की ताकत बताया।
सियासी नेताओं पर भी बोला हमला
इस दौरान JAAC नेता ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ मिलकर स्थानीय जनता के हितों को बेच रहे हैं। अमन कश्मीरी ने कहा कि आपकी किस्मत में संघर्ष नहीं लिखा था, बल्कि चापलूसी और सत्ता की खुशामद लिखी थी। आपने पाकिस्तानी सेना के साथ हाथ मिला लिए हैं और अपनी जनता को धोखा दिया है।
व्यापारियों-ट्रांसपोर्टरों को सलाम
आंदोलन में विभिन्न वर्गों के योगदान को स्वीकार करते हुए सरदार अमन कश्मीरी ने व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, युवाओं और आम नागरिकों को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ महीने यानी पूरे छह हफ्तों से आप लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। मैं आप में से हर एक को उस अटूट इरादे और हौसले के लिए सलाम करता हूं। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की धमकी, दबाव या डराने-धमकाने के सामने न झुकें और आंदोलन को और मजबूत बनाएं।
मुजफ्फराबाद मार्च शुरू
JAAC ने मुजफ्फराबाद की ओर लंबा मार्च औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। फिलहाल पाकिस्तानी प्रशासन और पीओके के स्थानीय अधिकारियों ने JAAC के इन मांगों और आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि PoK में पिछले कई हफ्तों से बिजली, पानी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं को लेकर गुस्सा फूट रहा था, जो अब अलग आजाद देश की मांग में बदल गया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।