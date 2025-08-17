छावनी बन गई वॉशिंगटन डीसी, अब हथियारबंद जवानों की तैनाती की तैयारी
डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स के जिन जवानों को अब हथियार थमाने वाले हैं। हाल ही में कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स के जवानों को तैनात किया गया है।
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी है। कुछ ही दिनों में यहां हथियारबंद जवान नजर आएंगे। पहले कहा गया था कि राजधानी में तैनात नेशनल गार्ड्स को हथियार नहीं दिया जाएगा, हालांकि अब ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अपराध से निपटने के लिए हथियार जरूरी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि नेशनल गार्ड्स को जरूरत पड़ने पर हथियार मुहैया करवा दिए जाएंगे।
वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मोरिसे ने ऐलान किया है कि वह 300 से 400 जवानों को राजधानी वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि राजधानी को अपराध के चंगुल से छुड़ाना है। दरअसल वॉशिंगटन डीसी में स्थानीय शासन डेमोक्रेट्स का है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह वॉशिंगटन डीसी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं।
नेशनल गार्ड्स के जवान मंगलवार से ही वॉशिंगटन डीसी में तैनात हो गए हैं। वे प्रशासनिक, लॉजिस्टिक से लेकर शहर के सुंदरीकरण तक का काम कर रहे हैं। नेशनल मॉल में भी सेना के वाहन को पार्क किया गया था। इसके अलावा सरकारी इमारतों के सामने भी गार्ड्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा नेशनल गार्ड्स के जवान शहर में गश्त कर रहे हैं। जवानों ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
पेंटागन के अधिकारियों का कहना है कि नेशनल गार्ड्स के जवानों को शांति स्थापित करने की ट्रेनिंग दी गई है। जून महीने में 4000 जवानों को लॉस एंजिल्स में भी तैनात किया गया था। वहां इमिग्रेशन से संबंधित प्रदर्शन हो रहे थे जो कि अब शांत हो गए हैं। डेमोक्रेट्स का कहा है कि नेशनल गार्ड्स को तैनात करके डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी पर नियंत्रण करना चाहते हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह केवल कानून व्यवस्था को सुधारने का प्रयास है। नेशनल गार्ड्स के जवान आम लोगों की जिंदगी में कोई दखल नहीं देने वाले हैं।
