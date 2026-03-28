ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका से नाराज हैं सहयोगी देश? रुबियो बोले- बंद कमरे में यह...

अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान युद्ध को लेकर सहयोगी देशों की तरफ से हो रही आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह देश सार्वजनिक रूप से भले ही कुछ भी कह दें, लेकिन जब यह बंद कमरे में बैठक करते हैं, तो अमेरिका की नीति का सराहना करते हैं।

पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर अमेरिका अपने सहयोगी देशों से ही दूर होता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप के तमाम देशों ने अमेरिका के इस मिशन से न सिर्फ दूरी बनाकर रखी है, बल्कि वह खुले तौर पर इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सहयोगी देश मीडिया के सामने अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं। लेकिन जब यही देश बंद कमरों के पीछे मुलाकात करते हैं, तो अमेरिकी नीतियों की तारीफ करते हैं।

जी7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे रुबियो से नाटो सहयोगियों द्वारा की जा रही आलोचना पर सवाल पूछा गया। इसका जवाब देते हुए रूबियो ने कहा, "वे मेरे सामने ऐसा कभी व्यवहार नहीं करते। हो सकता है वे आप लोगों से ऐसा कहते हों। शायद इंटरव्यू में या मीडिया से बात करते समय ऐसा कहते हों, लेकिन मेरे सामने नहीं। मुझे ऐसा कभी नहीं सुनने को मिलता।”

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रुबियो ने कहा, "आप जो कह रहे, इसके उल्टे इन बैठकों में अक्सर अमेरिका को धन्यवाद दिया जाता है। सूडान में शांति स्थापित करने की कोशिशों के लिए, गाजा में जो हो रहा था उसे समाप्त करने में राष्ट्रपति ट्रंप की अहम भूमिका के लिए, और सीरिया को स्थिर करने में हमारी भूमिका के लिए सराहना की जाती है।” उन्होंने कहा कि भले ही नाटो सहयोगी मीडिया में कुछ भी कहें, लेकिन बंद कमरे में वह वेनेजुएला में हमारे अभियान और रूस और यूक्रेन युद्ध में हमारी योजना की सराहना ही करते हैं।

रुबियो ने कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं, क्योंकि जिन बैठकों में भी मैं जाता हूं। उनमें सभी शांति के साथ बात करते हैं। कोई चिल्लाता नहीं है, आवाज ऊंची नहीं करता है। क्योंकि अगर करता, तो फिर मैं उसे अमेरिका की भूमिका के बारे में जरूर याद दिलाता।

बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब राष्ट्रपति ट्रंप नाटो के सहयोगी देशों पर युद्ध में समर्थन न देने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने साथ न देने के लिए यूरोपीय देशों को 'कायर' तक कह दिया था। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि जर्मनी के नेता कह रहे हैं कि यह यूरोप का युद्ध नहीं है, ठीक है। अमेरिका ने उनकी मदद की थी। अब अमेरिका भी याद रखेगा। यूएसए हमेशा उनकी मदद के लिए गया है, लेकिन वह कभी मदद के लिए आगे नहीं आए।