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युद्ध ने लिया खूनी मोड़, ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर एक साथ दागीं 75 मिसाइलें

Mar 23, 2026 06:02 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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इससे पहले ईरान ने शनिवार देर रात दक्षिणी इजरायल के दो इलाकों पर मिसाइल हमले किए थे, जिससे इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोग घायल हो गए। ये हमले इजरायल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास हुए थे।

युद्ध ने लिया खूनी मोड़, ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर एक साथ दागीं 75 मिसाइलें

अमेरिका और ईरान युद्ध अब और भयंकर मोड़ लेने वाला है। खबर है कि ईरान की तरफ से अमेरिका और इजरायल के ठिकानों पर 75 मिसाइलों के साथ एक साथ धावा बोलने का ऐलान किया गया है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया हो। इससे पहले ईरान ने रविवार को धमकी दे दी थी कि अगर अमेरिका की तरफ से ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए जाते हैं, तो वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद कर देगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐलान किया है कि इजरायल और अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल अटैक की नई लहर शुरू की गई है। इसमें 75 मिसाइलें शामिल हैं।

इजरायल नहीं रोक सका हमले

इससे पहले ईरान ने शनिवार देर रात दक्षिणी इजरायल के दो इलाकों पर मिसाइल हमले किए, जिससे इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोग घायल हो गए। ये हमले इजरायल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास हुए थे। इजरायली सेना ने कहा कि वह दक्षिणी शहरों डिमोना और अराद पर गिरी मिसाइलों को रोक नहीं सकी। यह पहली बार था जब परमाणु केंद्र के आसपास के क्षेत्र में ईरानी मिसाइलें इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रहीं।

बचावकर्मियों के अनुसार, अराद में सीधे हमले से कम से कम 10 अपार्टमेंट इमारतों को भारी नुकसान हुआ, जिनमें से तीन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर गिरने के खतरे में हैं। कम से कम 64 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। डिमोना, परमाणु अनुसंधान केंद्र से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि अराद उससे करीब 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की धमकी

अमेरिका और ईरान की तरफ से युद्ध के दौरान बुनियादी और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने की धमकी के बीच रविवार को तेहरान और उसके सहयोगी लेबनानी समूह हिजबुल्ला ने रविवार को इजरायल पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की नयी धमकी पर अमल करता है, तो तेल और अन्य निर्यात के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत 'पूरी तरह से बंद' कर दिया जाएगा।

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ट्रंप ने दिया अल्टीमेटम

ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह अगले 48 घंटों के भीतर 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो अमेरिका ईरानी बिजली संयंत्रों को मिटा देगा। ट्रंप ने कहा कि हमले की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। श्री ट्रंप के बयान के तुरंत बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पलटवार किया। ईरान ने घोषणा की है कि यदि अमेरिका उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाता है, तो वह न केवल होर्मुज जलडमरूमध्य को स्थायी रूप से बंद कर देगा, बल्कि क्षेत्र में मौजूद उन सभी देशों के ऊर्जा केंद्रों को भी निशाना बनाएगा जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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