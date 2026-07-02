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पानी के लिए भी जंग हो सकती है; सिंधु जल समझौते को लेकर अब पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने दी भारत को धमकी

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछ-पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। जिसके बाद पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला किया था

पानी के लिए भी जंग हो सकती है; सिंधु जल समझौते को लेकर अब पाकिस्तान के रक्षामंत्री ने दी भारत को धमकी

सिंधु जल समझौता निलंबित करने के भारत के फैसले के कई महीनों बाद इस मुद्दे को लेकर इन दिनों पाकिस्तान में जमकर उबाल देखा जा रहा है और हर दूसरे दिन वहां के नेता व मंत्री इस मुद्दे को लेकर उल-जुलूल बयान देकर भारत को युद्ध के लिए धमका रहे हैं। ताजी धमकी पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से आई है और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने'जल युद्ध' छेड़ने की चेतावनी दी है। आसिफ ने कहा, 'अगर यह मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं हुआ तो ईश्वर ना करे, पानी को लेकर युद्ध भी हो सकता है।'

आगे उन्होंने भारत को इन हालात के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि 'नई दिल्ली पानी को विवाद का मुद्दा बनाने पर आमादा है।' इसके बाद दोनों देशों के बीच हुए कई युद्धों का जिक्र करते हुए आसिफ ख्वाजा ने कहा कि 'परमाणु हथियार रखने वाले इन दोनों पड़ोसियों के बीच कई पूर्ण युद्ध हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 1960 में हुए इस सिंधु जल समझौते पर कभी किसी तरह की आंच नहीं आई और बिना किसी बड़े टकराव के यह समझौता जारी रहा।' इस दौरान उन्होने भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने के वर्तमान फैसले को पाकिस्तान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को जानबूझकर बर्बाद करने की कोशिश बताया।

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न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार खुफिया विभाग के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि भारत के बातचीत से इनकार करने से पाकिस्तान का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व बुरी तरह घबरा गया है। खासकर उस स्थिति में जब भारत ने सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के बहाव को भौतिक रूप से मोड़े या रोके बिना वहां जाने वाले पानी पर लगाम लगा दी है। ऐसा करते हुए भारत ने पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ट्रिब्यूनल में गुहार लगाने की क्षमता को भी खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी धरती पर पल रहे आतंकी संगठनों व उनके ढांचे पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

इस मामले को लेकर इस्लामाबाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने खुद को पीड़ित बताकर आक्रामक बयानबाजी कर रहा है, जबकि भारत एक सधे हुए तरीके से संधि के तहत तय दायरे में अपना जवाब दे रहा है। उधर पाकिस्तान के इस विलाप के बाद भी भारत सरकार ने भी जम्मू-कश्मीर में 'रन ऑफ द रिवर' हाइड्रोइलेक्ट्रिक और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू कर दिया है।

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बता दें कि दोनों देशों के बीच मौजूदा कूटनीतिक गतिरोध अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। इस हमले के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में घूमने आए 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला किया था, इस समझौते में अनिवार्य हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना, द्विपक्षीय आयोग की बैठकें और किसी भी विवाद की स्थिति में हेग में मध्यस्थता न्यायालय का सहयोग लेने जैसी शर्तें शामिल थीं।

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लगभग 66 साल पुराने इस सिंधु जल समझौते को स्थगित करते हुए भारत सरकार ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते। अपने फैसले के पीछे भारत सरकार ने तर्क दिया था कि पानी साझा करने के अंतरराष्ट्रीय समझौते मूल रूप से सद्भावना, आपसी सहयोग और ईमानदारी से जुड़ने पर आधारित होते हैं। कोई देश भारतीय जमीन पर सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए भारतीय नदियों से बिना किसी रुकावट के, कानूनी रूप से सुरक्षित रणनीतिक फायदों की मांग नहीं कर सकता।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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