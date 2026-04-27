कभी भी फिर शुरू हो सकता है युद्ध, ईरानी सांसद ने चेताया; एक ने पाकिस्तान को फटकारा
ईरानी सांसद ने पहले दावा किया था कि युद्ध की दोबारा शुरुआत होना तय है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ईरान ने वॉशिंगटन के साथ सभी वार्ताओं को रोक दिया है। हालांकि, अब तक ईरान सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है।
अमेरिका के साथ वार्ता के अनिश्चितता के बीच ईरान युद्ध की तैयारी करता नजर आ रहा है। खबर है कि ईरानी सांसद अली खेजरियान ने कहा है कि अमेरिका किसी भी समय युद्ध शुरू कर सकता है। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि युद्ध होना ही है। हालांकि, इसे लेकर अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खास बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल पाइप लाइन में विस्फोट की धमकी दी है।
इजरायल के प्रभाव की कही बात
ईरान इंटरनेशनल के अनुसार, ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य खेजरियान चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इजरायल के प्रभाव में आकर ट्रंप ईरान पर एक और युद्ध छेड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना की तैनाती से संकेत मिल रहे हैं कि हमला 'किसी भी पल' शुरू हो सकता है। साथ ही आरोप लगाए हैं कि अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे फैसलों में इजरायल का प्रभाव है।
ईरानी सांसद ने पहले दावा किया था कि युद्ध की दोबारा शुरुआत होना तय है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ईरान ने वॉशिंगटन के साथ सभी वार्ताओं को रोक दिया है। हालांकि, अब तक ईरान सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है।
पाकिस्तान को उचित मीडिएटर नहीं मान रहे
ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने पाकिस्तान को अच्छा मीडिएटर नहीं माना है। उन्होंने इस संबंध में एक्स पर फारसी में लिखा कि पाकिस्तान हमेशा ट्रंप के हितों पर ध्यान देता है। उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त और पड़ोसी है, लेकिन वह बातचीत के लिए एक सही जरिया नहीं है और उसमें मध्यस्थता के लिए जरूरी साख या भरोसे की कमी है। वे हमेशा ट्रंप के हितों का ध्यान रखते हैं और अमेरिकियों की इच्छा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते।'
उन्होंने लिखा, 'उदाहरण के लिए, वे दुनिया को यह बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर वह अपनी बात से मुकर गया। वे यह भी नहीं कहते कि अमेरिका ने लेबनान के मुद्दे या रोकी गई संपत्ति को लेकर वादे किए थे, जिन्हें उन्होंने पूरा नहीं किया। एक मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए, न कि हमेशा एक ही तरफ झुका हुआ।'
फोन पर बात कर सकते हैं, ट्रंप का दावा
ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फोन पर बातचीत कर सकते हैं। ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज चैनल' पर एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने उड़ान में 17 घंटे का समय लगाकर प्रतिनिधिमंडल भेजने के बजाय यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 'हमारे पास सभी विकल्प मौजूद हैं। अगर वे बात करना चाहते हैं, तो वे हमारे पास आ सकते हैं, या वे हमें फोन कर सकते हैं।'
अमेरिका को हो चुका अरबों का नुकसान
वार्ता के अनुसार, संघर्ष के दौरान ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उपकरणों को 'व्यापक' नुकसान पहुंचाया है। एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 फरवरी को ईरान पर शुरू हुए संयुक्त हमलों के बाद से उसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों और मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के हमलों से हुआ नुकसान सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर है।
रक्षा प्रणालियों के बावजूद, इन सैन्य ठिकानों की मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च होने का अनुमान है। ईरान ने कथित तौर पर पश्चिम एशिया के कम से कम सात देशों में स्थित प्रमुख सैन्य स्थलों, गोदामों, कमांड सेंटरों, विमान हैंगरों, संचार उपकरणों और रडार प्रणालियों को निशाना बनाया है।
एक चौंकाने वाली घटना में, ईरान का एक पुराना एफ-5 लड़ाकू विमान अमेरिका की अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने और हवाई हमला करने में सफल रहा। हालांकि इस हमले से हुआ नुकसान कम बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिका की नवीनतम सैन्य तकनीक में सेंध लगाना ईरान के लिए एक बड़ी उपलब्धि और अमेरिका के लिए भारी शर्मिंदगी का सबब बन गया है। अमेरिकी युद्ध विभाग और सेंट्रल कमांड ने हालांकि अभी तक नुकसान के विवरण पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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