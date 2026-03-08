तेल नहीं, अब पानी की लड़ाई; खाड़ी देशों में डिसैलिनेशन प्लांट्स को बनाया जा रहा निशाना

ईरानी विदेश मंत्री ने इसे खतरनाक मिसाल बताया है। इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण खाड़ी देशों ने तेल की कमाई से सैकड़ों डिसैलिनेशन प्लांट बनाए हैं। कुवैत में 90%, ओमान में 86% और सऊदी अरब में 70% पीने का पानी इन्हीं से आता है।

अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अब पानी की सुविधाएं भी निशाने पर हैं। दुनिया का ध्यान कच्चे तेल की कीमतों और प्रोडक्शन पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि मरुस्थलीय खाड़ी क्षेत्र में पानी सबसे कमजोर और अहम संसाधन है। डिसैलिनेशन प्लांट्स (समुद्री पानी से पीने का पानी बनाने वाली यूनिट्स) अब संघर्ष का बड़ा टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र की अधिकांश आबादी के लिए जीवनरेखा हैं। ईरान और खाड़ी देशों के बीच हमले बढ़ने से नागरिक बुनियादी ढांचे पर खतरा मंडरा रहा है, जो युद्ध को और खतरनाक बना सकता है।

हाल के घटनाक्रमों में 2 मार्च को ईरान ने दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर हमला किया, जो दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यह प्लांट दुबई की अधिकांश पीने के पानी की आपूर्ति करता है। इसके अलावा, UAE के फुजैराह F1 कॉम्प्लेक्स और कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर मिसाइलों के मलबे से क्षति पहुंची। 8 मार्च को बहरीन ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसके ड्रोन हमले से देश के एक डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर, ईरान का दावा है कि अमेरिकी हवाई हमले से क़ेश्म द्वीप के डिसैलिनेशन प्लांट को क्षति हुई, जिससे 30 गांवों की वाटर सप्लाई प्रभावित हुई।

कहां पर कितने डिसैलिनेशन प्लांट ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे खतरनाक मिसाल बताया है। इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण खाड़ी देशों ने तेल की कमाई से सैकड़ों डिसैलिनेशन प्लांट बनाए हैं। कुवैत में 90%, ओमान में 86% और सऊदी अरब में 70% पीने का पानी इन्हीं से आता है। कुल मिलाकर, खाड़ी के 90% से अधिक डिसैलिनेटेड पानी सिर्फ 56 प्लांट्स से आता है, जो आसानी से निशाना बन सकते हैं। कई प्लांट बिजली स्टेशनों से जुड़े हैं, इसलिए ऊर्जा पर हमला पानी उत्पादन भी रोक सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान असममित युद्ध की रणनीति अपना रहा है, जिसमें खाड़ी देशों पर दबाव डालने के लिए उनके अहम संसाधनों को निशाना बनाया जा रहा है। यह स्थिति मानवीय संकट पैदा कर सकती है। इतिहास में 1990-91 के गल्फ युद्ध में इराक ने कुवैत के डिसैलिनेशन सुविधाओं को नष्ट कर दिया था, जिससे सालों तक पानी की कमी रही।