50 सालों की सुरक्षा गारंटी चाहते हैं जेलेंस्की, रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने पर कहां तक बनी बात

Dec 29, 2025 05:08 pm IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को बताया कि ट्रंप ने उन्हें 20-सूत्री शांति प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी, जिसकी चर्चा ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ की थी। जेलेंस्की की यह टिप्पणी रविवार को फ्लोरिडा के पाम बीच पर ट्रंप से मुलाकात के बाद आई, जहां दोनों नेताओं ने युद्ध समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा की। यह संघर्ष रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था और अब 4 साल पूरे होने वाला है।

वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अगले 50 वर्षों तक लंबी अवधि की सुरक्षा गारंटी पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस के साथ कोई बातचीत तभी संभव है जब राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय नेता दस्तावेजों पर सहमति बनाएं। इस बीच ट्रंप ने रविवार को कहा कि उनकी ज़ेलेंस्की के साथ शानदार मुलाकात हुई और पुतिन के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक फोन बातचीत हुई। मालूम हो कि जेलेंस्की को ट्रंप ने अपने निजी क्लब में आमंत्रित किया था।

यूक्रेनी राष्ट्रपति की क्या है मांग

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, 'यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आने वाले दिनों में मिलें। यूक्रेन को उम्मीद है कि शांति योजना पर औपचारिक हस्ताक्षर के समय ही सुरक्षा गारंटी दी जाएगी।' उन्होंने कहा कि शांति योजना पर यूक्रेन, अमेरिका, रूस और यूरोप के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसको लागू करने के लिए तकनीकी समूह की आवश्यकता हो सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ सभी तरह के संवाद के लिए खुला है। उन्होंने यह भी कहा कि शांति योजना को यूक्रेन में जनमत संग्रह के लिए रखा जाए। इसके लिए कम से कम 60 दिनों का युद्धविराम जरूरी होगा।

