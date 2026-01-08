मादुरो की तरह किसे किडनैप कराना चाहते हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, बोले- पुतिन को मिलेगा सबक
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि चेचेन के नेता रमजान कादिरोव को अगवा कर लिया जाए तो शांति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। जेलेंस्की ने कहा कि इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सख्त संदेश जाएगा।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी फोर्सेज ने राजधानी काराकस से अगवा कर लिया था। उन्हें अब पत्नी समेत अमेरिका में रखा गया है, जहां उनके खिलाफ नारको टेररिज्म फैलाने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से अलग ही मांग कर दी है। उनका कहना है कि रूस के स्वायत्त क्षेत्र चेचेन में अमेरिका हमला करे और वहां की सरकार के मुखिया रमजान कादिरोव को अगवा कर ले तो काफी शांति हो जाएगी। जेलेंस्की ने कहा कि इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सख्त संदेश जाएगा।
जेलेंस्की ने कहा कि हमारे सहयोगी पश्चिमी देशों को रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना चाहिए। इससे यूक्रेन के साथ चल रही रूस की जंग को खत्म करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन के नेता ने कहा कि कादिरोव को अगवा कर लिया जाए तो फिर रूस से वार्ता करने में आसानी होगी। ऐसी स्थिति में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत तेज होगी और किसी नतीजे तक पहुंच सकेगी। जेलेंस्की ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने के डोनाल्ड ट्रंप के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यही सही फैसला था, जिससे वेनेजुएला के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
कादिरोव को अगवा किया तो पुतिन भी समझ जाएंगे
यूक्रेन के लीडर ने कहा कि पूरी दुनिया परिणाम देख सकती है। अमेरिकियों ने तुरंत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यदि ऐसा ही कोई ऑपरेशन कादिरोव के खिलाफ किया जाए तो फिर शायद व्लादिमीर पुतिन भी समझौते के बारे में विचार करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि चेचेन के नेता वार्ता में बाधा बन रहे हैं। यह जरूरी है कि उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता अब अंतिम पड़ाव पर है और कभी भी जंग रुक सकती है। लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
