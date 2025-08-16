जेलेंस्की को बुलावा, पुतिन से फिर होगी बात; अलास्का बैठक के बाद नई तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप

पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलावा भेजा है। इसके बाद वह पुतिन से एक और दौर की बातचीत करने की तैयारी में हैं। इसको लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है।

पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलावा भेजा है। इसके बाद वह पुतिन से एक और दौर की बातचीत करने की तैयारी में हैं। इसको लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार दोपहर डीसी ओवल ऑफिस आ रहे हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो प्रेसीडेंट पुतिन के साथ फिर से मीटिंग होगी। उन्होंने आगे लिखा कि रूस और यूक्रेन के बीच इस खतरनाक युद्ध को खत्म करने का तरीका है, शांति समझौता। केवल संघर्षविराम समझौते से बात नहीं बनेगी।



इससे पहले ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पहली प्रतिक्रिया आई। जेलेंस्की ने कहा कि वह सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन रवाना होंगे। पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन किया था। इस दौरान ट्रंप ने उन्हें रूसी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के अहम बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। इस बातचीत में बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री समेत कई अन्य यूरोपियन नेता भी शामिल हुए। जेलेंस्की ने कहा कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी लंबी और सार्थक बातचीत हुई। गौरतलब है कि ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई।

यूक्रेनी राष्ट्रपति की एक्स पर पोस्ट

जेलेंस्की ने इस बारे में एक्स पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि सोमवार को मैं प्रेसीडेंट ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मिलूंगा। इस दौरान मौतों और युद्ध को खत्म करे पर चर्चा होगी। उन्होंने आगे लिखा कि मैं इस आमंत्रण के लिए शुक्रगुजार हूं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेट्री कैरोलीन लेविट ने कहा कि अलास्का से वॉशिंगटन लौटते हुए फ्लाइट में ट्रंप ने जेलेंस्की से लंबी बातचीत की। वॉशिंगटन में होने वाली बैठक ट्रंप और पुतिन की अलास्का में हुई बातचीत के तीन दिन के बाद होने वाली है। बता दें कि अलास्का में हुई बैठक बेनतीजा रही। इस दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले के तीन साल के बाद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आया।

यूरोपीय नेताओं में कौन जुड़ा

जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत में बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेड्रिक मर्ज, नाटो सचिवन जनरल मार्क रट और यूरोपियन कमीशन प्रेसीडेंट उर्सुला वोन डर लियेन भी जुड़े। यूरोपियन कमीशन के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी। बता दें कि अलास्का मीटिंग के दौरान तमाम यूरोपीय नेता खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि अलास्का मीटिंग की अगली रात रूस ने उसके ऊपर ड्रोन और बैलेस्टिक मिसाइल से 85 हमले किए।