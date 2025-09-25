रूस से युद्ध खत्म होते ही छोड़ दूंगा पद... यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान

जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेनी जनता स्थायी शांति सुनिश्चित करने वाले फैसलों के लिए नए जनादेश प्राप्त नेता की मांग कर सकती है। उन्होंने सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोजित करना बेहद कठिन होगा, लेकिन युद्धविराम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुनाव की संभावना पैदा कर सकती है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ चल रहे युद्ध के समाप्त होते ही वे अपना पद त्याग देंगे। एक्सियोस न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है, न कि सत्ता की कुर्सी पर चढ़े रहना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शांति काल में वे यूक्रेन का नेतृत्व जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं। साथ ही, युद्धविराम होने पर वे संसद से तत्काल चुनाव कराने की मांग करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध समाप्ति के बाद वे अपना कार्यकाल समाप्त मानेंगे, तो जेलेंस्की ने जवाब दिया- हां, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं।

यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा से कीव लौटने से ठीक पहले न्यूयॉर्क में दिया गया। जब उनसे कई महीनों के युद्धविराम की स्थिति में चुनाव की प्रतिबद्धता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हामी भरी। जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेनी जनता स्थायी शांति सुनिश्चित करने वाले फैसलों के लिए 'नए जनादेश प्राप्त नेता' की मांग कर सकती है। उन्होंने सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोजित करना बेहद कठिन होगा, लेकिन युद्धविराम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुनाव की संभावना पैदा कर सकती है। यह वास्तव में हो सकता है।

दरअसल, युद्ध की वजह से यूक्रेन में चुनाव अनिश्चितकाल के लिए टाल दिए गए हैं। यही कारण है कि जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के भी निशाने पर रहे हैं। अगस्त में वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान जेलेंस्की ने दोहराया कि शांति बहाल होते ही वे चुनाव कराने को प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि युद्धकाल में चुनाव असंभव हैं, इसलिए हमें संसद के साथ मिलकर काम करना होगा। आगे उन्होंने जोड़ा कि यूक्रेनी नागरिकों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी चुनाव सुनिश्चित करना आवश्यक है। वर्तमान में मार्शल लॉ के कारण चुनाव स्थगित हैं।