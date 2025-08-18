volodymyr zelensky and donald trump meeting fear repetition of confrontation कहीं फिर ना भिड़ जाएं ट्रंप और जेलेंस्की, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़volodymyr zelensky and donald trump meeting fear repetition of confrontation

कहीं फिर ना भिड़ जाएं ट्रंप और जेलेंस्की, पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति

फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंंस्की के बीच बैठक के दौरान ही टकराव हो गया था। इस बार जेलेंस्की के साथ यूरोप के नेता भी पहुंचे हैं। कोशिश यही है कि दोनों के बीच टकराव की स्थिति ना बनने दी जाए।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 11:18 AM
Zelensky-Trump Meeting: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका पहुंच चुके हैं। वाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच बैठक होने वाली है। खास बात यह है कि इस बार जेलेंस्की के साथ यूरोपीय यूनियन के नेता भी मौजूद रहेंगे। यूक्रेन को डर सता रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार की ओवल ऑफिस मीटिंग की तरह व्यवहार ना करने लगें। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जब जेलेंस्की उनसे मिलने ओवल ऑफिस पहुंचे थे, तब ट्रंप ने उनके साथ सख्त लहजे में बात की थी। उन्होंने सीधा कह दिया था कि जेलेंस्की ही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति भी भड़क गए और उनकी मीटिंग बीच में ही खत्म हो गई। जेलेंस्की बिना खाना खाए ही ओवल ऑफिस से बाहर आ गए थे।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की तीसरे विश्वयुद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। उस समय ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। दोनों नेताओं में टकराव के बाद अमेरिका ने आंशिक रूप से यूक्रेन को मिलने वाली मदद भी रोक दी थी। अमेरिकी मीडिया ने कहा था कि यह कीव की बहुत बड़ी असफलता है। वहीं यूरोपीय देशों ने जेलेंस्की की तारीफ भी की थी।

यूक्रेनियन नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटजिक स्टडीज के एक जानकार ने कहा कि इस बार भी टकराव का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने अपना अजेंडा भी बताना है और किसी तरह के उकसावे से भी बचना है।

ट्रंप की शर्तों से पहले ही किनारा कर चुके हैं जेलेंस्की

राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह जेलेंस्की पर डोनेत्स्क और लुहान्स्क को रूस को सौंपने के लिए दबाव बनाएंगे। हालांकि जेलेंस्की ने पहले ही अमेरिका की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में स्थिति साफ है कि दोनों नेताओं के बीच गर्मागरम चर्चा हो सकती है। किसी तरह के टकराव को टालने के लिए जेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी होगी।

संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के सैन्य मिशन के पूर्व प्रमुख फ्रांसीसी जनरल (रिटायर्ड) डोमिनिक ट्रिनक्वांड ने कहा, ‘यूरोपीय लोग ओवल ऑफिस (अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय) वाली घटना के दोहराए जाने से बहुत भयभीत हैं और इसलिए वे जेलेंस्की का पूरा समर्थन करना चाहते हैं।’जेलेंस्की के साथ अमेरिका पहुंचने वाले नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नाटो सैन्य गठबंधन के महासचिव मार्क रूट शामिल हैं।

