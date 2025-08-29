volcano sleeps for 300 years going to erupt in Japan A scary video released जापान में फटने वाला है 300 सालों से शांत ज्वालामुखी? जारी किया गया डराने वाला वीडियो, International Hindi News - Hindustan
जापान में फटने वाला है 300 सालों से शांत ज्वालामुखी? जारी किया गया डराने वाला वीडियो

जापान में तीन सौ सालों से शांत पड़े ज्वालामुखी माउंट फुजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दिखाया गया है कि ज्वालामुखी फटने से कैसी आपदा आने की संभावना है। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:46 AM
जापान में पिछले तीन सौ सालों से शांत पड़े ज्वालामुखी का एक डराने वाला वीडियो कौतूहल का विषय बना हुआ है। सरकार ने ही माउंट फुजी के ज्वालामुखी का एक एआई-जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। इसका उद्देश्य केवल ज्वालामुखी से संभावित खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हालांकि बहुत सारे लोग वीडियो को देखकर डर गए हैं। सरकार ने कहा है कि अगर इस ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो करीब 3.7 करोड़ लोग इसकी चपेट में आएंगे। ऐसे में जागरूकता के इद्देश्य से यह वीडियो शेयर किया गया है।

तोक्योक मेट्रोपोलिटन सरकार ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कभी भी बिना किसी चेतावनी के यह ज्वालामुखी फट सकता है। अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो 100 किलोमीटर के दायरे में अंधेरा छा जाएगा। आसमान राख से ढक जाएगा। इससे बिजली और खाने-पीने का संकट पैदा हो सकता है। साथ ही लाखों लोगों की जान जा सकती है। सरकार ने चेतावनी देते हुआ है कि इस ज्वालामुखी के विस्फोट से लंबी दूरी तक लोग गंभीर सांस की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं।

वीडियो के आखिरी में संदेश दिया गया है, हमें इस तरह की आपदा से निपटने के लिए हर रोज तैयार रहना है। संदेश में बताया गया है कि लोगों को अपने पास फर्स्ट ऐड किट जरूर रखनी चाहिए। तोक्यो के प्रशासन का कहना है कि फिलहाल ज्वालामुखी विस्फोट का कोई संकेत नहीं मिला है। हालांकि नागरिकों को अपने स्तर से हमेशा तैयार रहना चाहिए।

इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं और वे डरे हुए हैं एक यूजर ने कहा, क्या यह सच है कि हमारे ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटी राख की चादर गिरने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि अचानक ऐसा कैसे होने लगा। वहीं तोक्यो प्रशासन के अधिकारी का कहना है कि वीडियो को लेकर किसी ने आपत्ति नहीं जताई है।

बता दें कि जापान में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आम हैं। इसके अलावा जापान की स्थिति ऐसी है कि यहां बाढ़, भूस्खळन और बाढ़ जैसे खतरे मंडराते ही रहते हैं। जापान की एजेंसी ने ही यहां एक मेगाक्वेक का अलर्ट पिछले साल जारी किया था। दुनिया में कम से कम 1500 ऐक्टिव ज्वालामुखी हैं जिनमें से 111 जापान में ही हैं। फुजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है। पहले यहां हर तीस साल में विस्फोट होता था। हालांकि पिछले 300 साल से यह ज्वालामुखी शांत पड़ा है।

