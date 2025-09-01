होटल पहुंचने पर भी कार से नहीं उतरे, 50 मिनट तक करते रहे बातचीत; मोदी-पुतिन की खास मुलाकात

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिमोजीन के अंदर अपनी और रूसी राष्ट्रपति की एक तस्वीर भी साझा की। मोदी ने कहा, ‘एससीओ सम्मेलन स्थल पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ पहुंचे।’

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ऑरस लिमोजीन कार में लिफ्ट दी। दोनों नेता SCO समिट से इतर द्विपक्षीय वार्ता के लिए तय जगह तक साथ पहुंचे। रूस के राष्ट्रीय रेडियो स्टेशन वेस्तीएफएम के अनुसार, पुतिन की लिमोजीन से होटल पहुंचने के दौरान रास्ते में दोनों नेताओं के बीच बातचीत जारी रही। होटल में दोनों नेता अपनी अपनी टीम के सदस्यों के साथ एक-दूसरे से मिलने वाले थे। हालांकि, होटल पहुंचने पर वे रूसी राष्ट्रपति की लिमोजीन से नहीं उतरे और 50 मिनट तक बातचीत करते रहे। रिपोर्ट में बताया गया कि पुतिन ने खुद मोदी के साथ कार में जाने की इच्छा जताई थी।

बाद में, क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव का बयान आया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कार में लगभग एक घंटे तक आमने-सामने की बातचीत की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिमोजीन के अंदर अपनी और रूस के राष्ट्रपति की एक तस्वीर भी साझा की। मोदी ने कहा, ‘एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ-साथ पहुंचे। उनके साथ बातचीत हमेशा सार्थक होती है।’