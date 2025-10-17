Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Vladimir Putin Volodymyr Zelensky possible meeting on one platform Donald Trump Office
पुतिन और जेलेंस्की को भी एक मंच पर लाने की तैयारी, ट्रंप की ऑफिस ने बताया पूरा प्लान

पुतिन और जेलेंस्की को भी एक मंच पर लाने की तैयारी, ट्रंप की ऑफिस ने बताया पूरा प्लान

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जो बहुत सकारात्मक रही।' उन्होंने बताया कि पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए यूएस की उपलब्धियों की सराहना की।'

Fri, 17 Oct 2025 07:46 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक मंच पर लाने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान मध्य पूर्व में शांति प्रयासों और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि जेलेंस्की और पुतिन को ट्रंप एक ही मंच पर लाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं और वह इसे संभव बनाने के लिए उत्सुक हैं।

ये भी पढ़ें:तो हम घुसकर मारेंगे… गाजा में शांति समझौते के बाद हमास को ट्रंप की चेतावनी

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मैंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जो बहुत सकारात्मक रही।' उन्होंने बताया कि पुतिन ने मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए यूएस की उपलब्धियों की सराहना की। ट्रंप ने कहा, 'राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे और अमेरिका को मध्य पूर्व में शांति की महान उपलब्धि के लिए बधाई दी, जिसे उन्होंने सदियों से सपना देखा गया बताया।' उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि मध्य पूर्व की सफलता रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मददगार होगी।

रूस और अमेरिका के बीच व्यापार पर भी चर्चा

दोनों नेताओं ने युद्ध समाप्त होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच व्यापार पर भी चर्चा की। ट्रंप ने लिखा, 'हमने युद्ध खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर भी काफी समय तक बात की।' अब दोनों देशों के उच्च-स्तरीय सलाहकार अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे, जिसमें अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का स्थान अभी तय किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी पुष्टि की कि वह पुतिन के साथ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सीधे मुलाकात करेंगे।

शांति वार्ता की कोशिशें बार-बार विफल रहीं

रूस ने यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों जैसे डोनबास और क्रीमिया पर नियंत्रण के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसे वह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। यूक्रेन इसे अपने संप्रभुता पर हमला मानता है। इस युद्ध ने हजारों लोगों की जान ली, लाखों को विस्थापित किया और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, खासकर ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति को। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दी, जबकि रूस ने इस समर्थन की आलोचना की। युद्ध के कारण दोनों पक्षों में भारी नुकसान हुआ है और शांति वार्ता बार-बार विफल रही है। अब देखना है कि गाजा युद्धविराम के बाद की जा रही यह पहल किस हद तक कारगर साबित होती है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America Donald Trump Ukraine

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।