सफाईकर्मी से लेकर जिम्नास्ट तक, इन महिलाओं से पुतिन का चक्कर; 'खुफिया हरम' का भी खुलासा

संक्षेप: किताब में दावा किया गया है कि जहां पुतिन जनता के सामने पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के रक्षक बनकर पेश आते हैं, वहीं निजी जीवन में वे स्ट्रिपर, मॉडल और युवा महिलाओं की संगत में रहते रहे हैं। जानिए सनसनीखेज खुलासे।

जून 2021 की एक गर्मी की सुबह थी। मॉस्को के चेरतानोवो इलाके में रहने वाले रूस के प्रमुख खोजी पत्रकार रोमन बदानिन की नींद तड़के 6 बजे लगातार बजती डोरबेल से खुली। दरवाजा खोलते ही सामने रूस की कुख्यात गुप्तचर एजेंसी एफएसबी (FSB) के 6-8 सादे कपड़ों में अधिकारी खड़े थे। एक अधिकारी ने बदानिन को एक सर्च वारंट दिखाया और इसके बाद उनके दो बेडरूम वाले फ्लैट की घंटों तलाशी ली गई। बाहर, पुलिसवाले उनके और उनकी पत्नी की कारों की भी जांच कर रहे थे। तलाशी के बाद बदानिन को नजदीकी थाने ले जाकर चार घंटे तक पूछताछ की गई।

अपराध क्या था? यह कठोर कार्रवाई देखकर कोई यह सोच सकता है कि बादानिन ने कोई बड़ा आर्थिक घोटाला किया हो या सैन्य तख्तापलट की साजिश रची हो। लेकिन असल में, उनकी एकमात्र "गलती" यह थी कि उन्होंने एक लड़की का इंटरव्यू प्रकाशित किया था, जिसे वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अवैध बेटी मानते थे।

पुतिन का निजी जीवन: एक विवादित विषय 48 वर्षीय बादानिन फिलहाल अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ कैलिफोर्निया में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश न्यूज पोर्टल डेली मेल को बताया, "पुतिन का निजी जीवन रूस में सबसे वर्जित विषयों में से एक है। रूसी पत्रकारों में एक कहावत प्रचलित है: 'उनके परिवार को मत छुओ।'" बादानिन और उनके सहयोगी मिखाइल रुबिन (37) ने हाल ही में एक किताब प्रकाशित की है, 'द जार हिमसेल्फ: हाउ व्लादिमीर पुतिन डिसीव्ड अस ऑल', जिसमें पुतिन के प्रेमी जीवन के बारे में सनसनीखेज दावे किए गए हैं।

पुतिन की छवि बनाम हकीकत पुतिन सार्वजनिक रूप से पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के समर्थक के रूप में खुद को पेश करते हैं, लेकिन किताब के अनुसार, उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही वे स्ट्रिपर्स, वेश्याओं और सत्ता के आकर्षण से प्रभावित युवतियों के साथ समय बिताते रहे हैं। पुतिन ने सोवियत संघ की खूंखार सुरक्षा एजेंसी केजीबी में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद, वे राजनीति में आए और तीन साल के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के उप-मेयर बन गए। उस समय तक वे पूर्व एयरोफ्लोट परिचारिका ल्यूडमिला से शादीशुदा थे और उनकी दो बेटियां थीं।

हालांकि, इससे पुतिन का ध्यान भटका नहीं। वे सेंट पीटर्सबर्ग के एक स्ट्रिपटीज क्लब लूना में नियमित रूप से "बैठकें" आयोजित करते थे, जहां दूसरी मंजिल पर डांसर के साथ निजी मुलाकातों के लिए कमरे थे। यह क्लब पुतिन के तत्कालीन अंगरक्षक रोमन त्सेपोव के संरक्षण में चलता था, जिसके आपराधिक गिरोहों से संबंध थे। किताब की मानें तो यह पुतिन का एक तरह से 'खुफिया हरम' था। हरम एक पुरुष की पत्नियों और महिलाओं के रहने की जगह होती है जहां अन्य पुरुषों का जाना प्रतिबंधित होता है। यह पारंपरिक रूप से मुस्लिम समाजों में होता था। हरम में पत्नियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली औरतें, नौकरानियां शामिल हो सकती थीं।

स्वेतलाना क्रिवोनोगिख: दुकान की सफाईकर्मी से अरबपति तक किताब में दावा किया गया है कि पुतिन का पहला उल्लेखनीय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक स्ट्रिपर से नहीं, बल्कि दुकान की सफाईकर्मी स्वेतलाना क्रिवोनोगिख से था, जो खूबसूरत थीं। दोनों का रिश्ता 1999 में शुरू हुआ जब पुतिन प्रधानमंत्री थे और जल्द ही राष्ट्रपति बनने वाले थे। चार साल बाद, 2003 में, उनकी एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम एलिजावेता (अब लुइजा रोजोवा) है। यही वह युवती थी, जिसका इंटरव्यू पत्रकार बादानिन की न्यूज वेबसाइट प्रोएक्ट ने 2020 में प्रकाशित किया था।

इंटरव्यू करने वाले पत्रकार आंद्रे जखारोव ने लिखा कि रोजोवा की शक्ल पुतिन से "आश्चर्यजनक रूप से मिलती-जुलती" है। प्रोएक्ट ने सावधानी बरतते हुए रोजोवा की तस्वीरें ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजुअल कंप्यूटिंग सेंटर के निदेशक प्रोफेसर हसन उगैल को भेजीं, जिन्होंने विश्लेषण के बाद पुतिन और रोजोवा के बीच 70.44% समानता पाई। रोजोवा के जन्म प्रमाणपत्र पर पिता का नाम नहीं था, लेकिन उनके मध्यनाम (पैट्रोनिमिक) में "व्लादिमीरोव्ना" दर्ज था, जो क्रेमलिन की ओर से संभवतः एक चूक थी।

रोजोवा के जन्म के साथ ही उनकी मां स्वेतलाना की किस्मत बदल गई। 2003 में, स्वेतलाना ने मोनाको के सबसे प्रतिष्ठित इलाके में 2.9 मिलियन पाउंड का एक अपार्टमेंट खरीदा। 2021 में लीक हुए पैंडोरा पेपर्स से पता चला कि उनकी संपत्ति 78 मिलियन पाउंड से अधिक थी, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग में एक प्रतिष्ठित परिसर में फ्लैट, मॉस्को में संपत्तियां और एक यॉट शामिल थे।

अलीना कबाएवा: रूस की "सबसे लचीली" महिला पुतिन का ध्यान जल्द ही एक नई युवती पर गया। 2004 में, 21 वर्षीय अलीना कबाएवा ने एथेंस ओलंपिक में रिदमिक जिमनास्टिक में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय नायिका का दर्जा हासिल किया। उनकी सिग्नेचर मूव, "बैक स्प्लिट पिवट", को उनके नाम पर "कबाएवा" नाम दिया गया। ओलंपिक जीत के बाद, उन्होंने मैक्सिम मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाया, जिसमें उनकी शालीनता को केवल एक फर ने ढका।

कबाएवा को पुतिन से मिलवाने वाली उनकी कोच इरीना विनर थीं, जिन्हें उनकी "दूसरी मां" कहा जाता था। इरीना, अरबपति अलीशर उसमानोव की पत्नी थीं। 2005 में, पुतिन ने कबाएवा को क्रेमलिन में "फॉर मेरिट टू द फादरलैंड" सम्मान से नवाजा। दोनों का संबंध 2006 में शुरू हुआ माना जाता है। एक साल बाद, कबाएवा के पूर्व प्रेमी, गायक मूरत नस्यरोव की मॉस्को में एक अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल से "गिरकर" मौत हो गई।

पुतिन की शादी की अफवाह और प्रेस पर दमन 2008 में, मॉस्को के एक सनसनीखेज अखबार मॉस्कोव्स्की कोरेस्पॉन्डेंट ने दावा किया कि पुतिन और कबाएवा सेंट पीटर्सबर्ग में गर्मियों में शादी करने वाले हैं। यह खबर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बनी, जब इटली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी के साथ पुतिन से इस बारे में सवाल किया गया। पुतिन ने गुस्से में जवाब दिया, "मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो दूसरों के निजी जीवन में अपनी नाक घुसाते हैं।" बर्लुस्कोनी ने मजाक में उस पत्रकार पर काल्पनिक मशीनगन से गोली चलाने का इशारा किया।

मॉस्को में, अखबार के संपादक ग्रिगोरी नेक्होरोशेव को निशाना बनाया गया। एफएसबी ने अखबार के दफ्तर पर छापा मारा, पत्रकारों से पूछताछ की गई और नेक्होरोशेव को हिरासत में लिया गया। बाद में उन्होंने दावा किया कि वे "दोस्त" थे जो उन्हें लेने आए थे। हालांकि, दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और क्रेमलिन के दबाव में अखबार बंद कर दिया गया।

कबाएवा की स्थिति और संपत्ति कबाएवा, जिन्हें अब "रूस की गुप्त प्रथम महिला" कहा जाता है उनके पुतिन के साथ दो बेटे हैं: इवान (10) और व्लादिमीर (6)। 2014 में, उन्हें नेशनल मीडिया ग्रुप का प्रमुख बनाया गया, जिसकी कथित तौर पर 7.7 मिलियन पाउंड की सैलरी थी। वे बैंक रूसिया की प्रमुख शेयरधारक भी हैं। उसी साल, सोची शीतकालीन ओलंपिक में दोनों को शादी की अंगूठियां पहने देखा गया, जहां कबाएवा मशाल वाहक थीं।

ल्यूडमिला के साथ तलाक पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला का रिश्ता 2004 में ही तनावपूर्ण हो गया था, जब मेक्सिको की एक आधिकारिक यात्रा के दौरान फिल्म निर्माता इगोर शादखान ने पुतिन को रूस को सोवियत अतीत की ओर ले जाने का आरोप लगाया। इस पर ल्यूडमिला ने हिस्टीरिया में पुतिन से कहा कि उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं लेना चाहिए था। किताब के अनुसार, यह एक ऐसी घटना थी जिसे शादखान को नहीं देखना चाहिए था। 2013 में, उनकी 30वीं शादी की सालगिरह से कुछ हफ्ते पहले, दोनों ने तलाक की घोषणा की और 2014 में तलाक हो गया।

पुतिन की अन्य प्रेम कहानियां 2010 में, पुतिन का नाम 17 वर्षीय छात्रा अलीसा खारचेवा से जुड़ा, जो उनके 58वें जन्मदिन के लिए एक कामुक कैलेंडर में नजर आई थीं। कैलेंडर में उनकी तस्वीर के साथ लिखा था, "व्लादिमीर व्लादिमीरोविच, आप सबसे अच्छे हैं!" बाद में, अलीसा मॉस्को के एक शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिल हुईं और एक शानदार अपार्टमेंट में रहने लगीं।