यूरेनियम की जरूरत ही हो सकती है खत्म, परमाणु ऊर्जा के लिए गजब की तकनीक बना रहा रूस

राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह सिस्टम रूस के टॉम्स्क क्षेत्र में शुरू होगा। उन्होंने इसे रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्रांतिकारी उपलब्धि बताया। इस सिस्टम में 95 प्रतिशत इस्तेमाल किए गए ईंधन को दोबारा रिएक्टरों में यूज किया जाएगा।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:55 AM
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रूस 2030 तक दुनिया का पहला बंद ईंधन चक्र वाला परमाणु ऊर्जा सिस्टम तैयार कर लेगा। इससे इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को कई बार यूज में लाया जा सकेगा। ऐसे में यूरेनियम की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। यह घोषणा पुतिन ने मॉस्को में आयोजित विश्व परमाणु सप्ताह के अंतरराष्ट्रीय मंच से की, जहां अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी सहित कई नेता मौजूद थे।

राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह सिस्टम रूस के टॉम्स्क क्षेत्र में शुरू होगा। उन्होंने इसे रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्रांतिकारी उपलब्धि बताया। इस सिस्टम में 95 प्रतिशत इस्तेमाल किए गए ईंधन को दोबारा रिएक्टरों में यूज किया जाएगा। इससे न केवल रेडियोधर्मी कचरे की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी, बल्कि यूरेनियम की सप्लाई की जरूरत भी लगभग खत्म हो जाएगी। पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को इस तकनीक के विकास में सहयोग करने की अपील की। साथ ही, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के नए युग की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित किया।

नया वित्तीय मॉडल विकसित करने पर जोर

व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए नए वित्तीय मॉडल विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों व विकास बैंकों को इन प्रोजेक्ट्स में शामिल करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि परमाणु संयंत्र बनाने में भारी संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए इन परियोजनाओं में शामिल देशों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के बीच जोखिम व लाभ का संतुलन जरूरी है। पुतिन ने कहा, 'इस साल की शुरुआत में BRICS देशों की ओर से बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने परमाणु प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता देने की सहमति दी है। साथ ही, पिछले साल रूस की पहल पर BRICS देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के लिए एक मंच भी बनाया गया है।'

