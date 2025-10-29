डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ा रहे पुतिन, सप्ताह भर के भीतर रूस ने किया दूसरे परमाणु मिसाइल का परीक्षण
संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को साफ शब्दों में कहा था कि रूसी राष्ट्रपति को मिसाइल टेस्ट करने की बजाय यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि पुतिन पर ट्रंप की इस सलाह का कोई असर नहीं नजर आया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाह को बुरी तरह नजरअंदाज करते हुए रूस ने सप्ताह भर के भीतर दूसरी बार परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी जानकारी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद दी है। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन को सलाह देते हुए साफ शब्दों में कहा था कि रूसी राष्ट्रपति को मिसाइल परीक्षण के बजाय युद्ध खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अब पुतिन के इस ऐलान पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।
बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया है कि रूस ने परमाणु क्षमता से लैस, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडरवाटर ड्रोन, पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे पहले पुतिन की निगरानी में बीते रविवार को भी रूस ने उन्नत परमाणु क्षमता से लैस हथियार, बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। तब ट्रंप ने रूस की इस कार्रवाई को अनुचित बताया था।
'पोसाइडन' पर क्या बोले पुतिन?
पोसाइडन के परीक्षण के बाद पुतिन ने एक बयान में कहा, "मानवरहित अंडरवाटर डिवाइस 'पोसाइडन' का सफल परीक्षण किया गया, जो परमाणु ऊर्जा इकाई से भी लैस है।" पुतिन ने कहा है कि इस ड्रोन टॉरपीडो को रोकने का कोई तरीका नहीं है। पुतिन के मुताबिक यह पारंपरिक पनडुब्बियों से भी तेज गति से यात्रा कर सकता है और दुनिया के किसी भी महाद्वीप तक पहुंच सकता है। पुतिन ने कहा कि कोई भी देश पोसाइडन की गति और गोता लगाने की गहराई की बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि निकट भविष्य में ऐसा होने की कोई संभावना भी नहीं है।
ट्रंप ने दी थी सलाह
इससे पहले रविवार को हुए क्रूज मिसाइल के परीक्षण के बाद ट्रंप ने पुतिन को कड़े शब्दों में सलाह दी थी। ट्रंप ने कहा था, "उन्हें यूक्रेन में युद्ध समाप्त करवाना चाहिए। जिस युद्ध में एक हफ्ते का समय लगना चाहिए था, उसे चार साल पूरे होने को है। मिसाइलों का परीक्षण करने के बजाय उन्हें यही करना चाहिए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते बुडापेस्ट में पुतिन के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन भी रद्द कर दिया है।
