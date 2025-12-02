अगर यूरोप युद्ध लड़ना चाह रहा तो रूस तैयार है, व्लादिमीर पुतिन ने दी चेतावनी

Hindustan Hindi News
Vladimir Putin says if Europe wants to fight Russia and the nation is ready
संक्षेप:

Tue, 2 Dec 2025 11:35 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को यूरोपीय देशों को युद्ध की चेतावनी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि रूस यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप हमसे लड़ना चाहता है और संघर्ष शुरू करता है, तो क्रेमलिन तैयार है। मॉस्को में पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने नाटो की सैन्य तैयारियों और यूरोप के साथ युद्ध की संभावना पर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'हम यूरोप के साथ युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं। मैंने यह सौ बार कहा है लेकिन यदि यूरोप अचानक हमसे लड़ना चाहे और युद्ध शुरू कर दे तो हम अभी तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।'

व्लादिमीर पुतिन का यह बयान अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर के साथ उनकी बैठक से ठीक पहले आया, जो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति प्रयासों पर चर्चा के लिए मॉस्को पहुंचे थे। पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों को बाधित करने का आरोप लगाया। पुतिन ने उन्हें युद्ध के पक्ष में होने का बताया और कहा कि यूरोपीय देशों ने क्रेमलिन के साथ संपर्क तोड़कर खुद को बातचीत से बाहर कर लिया है।

पुतिन ने यूरोपीय देशों को किया आगाह

रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के हालिया हमलों पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें रूसी टैंकरों पर ड्रोन हमले शामिल हैं। इसे उन्होंने समुद्री डकैती करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि रूस यूक्रेनी बंदरगाहों और उनमें प्रवेश करने वाले जहाजों पर हमलों का दायरा बढ़ा सकता है। पुतिन ने कहा, 'अगर यूक्रेन रूसी जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती जारी रखता है, तो हम यूक्रेन को समुद्र से पूरी तरह काट सकते हैं।' यह बयान काला सागर में रूस के बेड़े पर हमलों के संदर्भ में आया, जहां यूक्रेन ने रूसी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को सर्जिकल कार्रवाई बताया, जो यूरोपीय शक्तियों के साथ सीधी टकराव में दोहराई नहीं जाएगी। यूरोपीय सरकारों पर भ्रम में जीने का आरोप लगाते हुए पुतिन ने कहा कि वे रूस पर रणनीतिक हार थोपने का सपना देख रही हैं, जो अस्वीकार्य है।

