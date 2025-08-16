यूक्रेन युद्ध कैसे रुकेगा? पुतिन बोले- ट्रंप के साथ निष्पक्ष तरीकों को लेकर हुई चर्चा

पुतिन ने इस शिखर सम्मेलन को बेहद उपयोगी करार दिया, जैसा कि क्रेमलिन की ओर से प्रकाशित तस्वीरों में दिखाया गया। इस मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत की। युद्ध को समाप्त करने को लेकर निष्पक्ष तरीकों पर चर्चा हुई। यह बयान पुतिन ने मॉस्को में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिया, जो अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी बातचीत के एक दिन बाद हुई। पुतिन ने इस शिखर सम्मेलन को बेहद उपयोगी करार दिया, जैसा कि क्रेमलिन की ओर से प्रकाशित तस्वीरों में दिखाया गया। इस मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोमवार को वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले, ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए पुतिन के साथ अलास्का में शिखर बैठक की थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही और कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध विराम नहीं, बल्कि समग्र शांति समझौता है।