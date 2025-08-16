Vladimir Putin says discussed Ukraine peace on fair basis with Donald Trump यूक्रेन युद्ध कैसे रुकेगा? पुतिन बोले- ट्रंप के साथ निष्पक्ष तरीकों को लेकर हुई चर्चा, International Hindi News - Hindustan
Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:28 PM
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत की। युद्ध को समाप्त करने को लेकर निष्पक्ष तरीकों पर चर्चा हुई। यह बयान पुतिन ने मॉस्को में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिया, जो अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी बातचीत के एक दिन बाद हुई। पुतिन ने इस शिखर सम्मेलन को बेहद उपयोगी करार दिया, जैसा कि क्रेमलिन की ओर से प्रकाशित तस्वीरों में दिखाया गया। इस मुलाकात को दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोमवार को वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले, ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए पुतिन के साथ अलास्का में शिखर बैठक की थी, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही और कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध विराम नहीं, बल्कि समग्र शांति समझौता है।

युद्ध विराम का आह्वान

ट्रंप और यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी किसी भी वार्ता से पहले युद्ध विराम का आह्वान कर रहे थे। जेलेंस्की ने कहा कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात के बाद शनिवार को उन्होंने ट्रंप के साथ लंबी और सार्थक बातचीत की। उन्होंने सोमवार को वाशिंगटन में व्यक्तिगत रूप से मिलने के निमंत्रण के लिए ट्रंप का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे हत्या और युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करेंगे। ट्रंप ने पुष्टि की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, ‘अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बैठक तय करेंगे।’

