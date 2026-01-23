डोनाल्ड ट्रंप के दामाद संग रात भर चली पुतिन की मीटिंग, जेलेंस्की बोले- हम तो रूस की दया पर हैं
वैश्विक राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। एक तरफ दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया तो वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में पूरी रात वार्ता चलती रही। लंबे समय बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर रातभर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में रहे। यहां पर यूक्रेन के साथ 4 सालों से चली आ रही जंग खत्म करने को लेकर मीटिंग हुई। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे और उन्होंने साफ कर दिया कि यह समझौता तभी संभव है, जब उसके कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दी जाए और वहां से यूक्रेन अपना किनारा कर ले। हालांकि यूक्रेन के लिए ऐसा स्वीकार करना आसान नहीं होगा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ऐसा कई बार कह चुके हैं कि हम अपने इलाके नहीं छोड़ेंगे। यह मीटिंग ऐसे समय में हुई है, जब गुरुवार को ही वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि रूस के हमले के जवाब में यूरोप या अमेरिका से हमें मदद नहीं मिल रही है। उनका कहना था कि हालात ऐसे हैं कि हमें व्लादिमीर पुतिन की दया पर छोड़ दिया गया है। क्रेमलिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि हमने मीटिंग में साफ कर दिया है कि जो इलाके रूस के नियंत्रण में हैं, उन्हें मान्यता दी जाए। वहीं यूक्रेन को इससे सख्त आपत्ति है। जेलेंस्की का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर रूस का अवैध कब्जा है और हम इसे स्वीकार नहीं करते।
पुतिन बोर्ड ऑफ पीस के लिए भी तैयार, मदद भी देंगे
जेलेंस्की ने गुरुवार को दावोस में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के दौरान भी कहा था कि पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा जमा रखा है। इसका मसला अभी हल नहीं हुआ है और शांति प्रस्ताव लगभग तैयार है। इस बीच शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात में एक मीटिंग होनी है। इसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इस मीटिंग में गाजा को लेकर बने बोर्ड ऑफ पीस पर भी बात हुई। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं और एक अरब डॉलर की रकम भी देंगे। उन्होंने कहा कि यह रकम उन संपत्तियों से ले ली जाए, जो रूस की हैं और उन्हें अमेरिका ने सीज कर रखा है।
जेलेंस्की बोले- यूरोप के देश तो हमारी मदद ही नहीं कर रहे
बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच एक जंग 2014 में हुई थी। इसके बाद 2022 में दोबारा संघर्ष शुरू हो गया। दोनों मौकों को मिलाकर रूस ने करीब 20 फीसदी यूक्रेन को कब्जे में ले लिया है। लेकिन यूक्रेन के साथ लगती 1 हजार किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना रूस के लिए भी एक चुनौती है। खासतौर पर तब जबकि उसकी अर्थव्यवस्था चौपट है। वहीं यूक्रेन की भी हालत पतली है। उसके पास हथियार तैयार करने के लिए पैसे नहीं हैं और यूरोप एवं अमेरिका से भी मदद सीमित हो गई है। वहीं ऐसे हालात के लिए जेलेंस्की यूरोप पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देश हमारी मदद नहीं कर रहे। इसके अलावा कई देश तो रूस के ही साथ जाते दिख रहे हैं।
