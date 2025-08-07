रूसी तेल पर ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच पुतिन जल्द आएंगे भारत, यूक्रेन युद्ध के बाद पहला दौरा

ट्रंप के भारत पर टैरिफ अटैक के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत आ सकते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक, पुतिन का दौरा इस साल के अंत तक हो सकता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला दौरा होगा।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को कहा कि पुतिन की यात्रा की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। डोभाल अभी मॉस्को दौरे पर हैं। हालांकि, रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स की रिपोर्ट के अनुसार यह यात्रा इस साल अंत में हो सकती है। पुतिन का यह दौरा ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ अटैक के बाद हो रही है। ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस को फंडिंग का आरोप लगाया है।

रूसी मीडिया इंटरफैक्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि पुतिन का दौरा अगस्त महीने के अंत तक हो सकता है, लेकिन बाद में बताया कि पुतिन साल के अंत तक भारत दौरा कर सकते हैं। दौरे की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच रूस से व्यापारिक संबंधों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। पुतिन का भारत दौरा यूक्रेन युद्ध (2022 से) शुरू होने के बाद पहली बार होगा।

ट्रंप का भारत पर टैरिफ अटैक इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर भारत से आने वाले आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखना एक मुख्य कारण बताया जा रहा है।

अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए 8 अगस्त तक कोई कदम नहीं उठाया, तो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।