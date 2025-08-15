व्लादिमीर पुतिन ने पकड़ ली है डोनाल्ड ट्रंप की 'कमजोर नस', यूक्रेन के लिए दे सकते हैं बड़ा ऑफर

अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने जा रही बैठक बेहद अहम है। पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अलास्का में बैठक होने जा रही है। दुनियाभर में चल रहे टैरिफ वॉर और यूक्रेन युद्ध को लेकर यह बैठक बेहद अहम है। बैठक से पहले ही व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करने लगे हैं। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध रुकवाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को अपने पक्ष में करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने पूरी तैयारी भी कर ली है।

बता दें कि 2007 में जॉर्ड डब्लू बुश के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जो कि अमेरिकी धरती पर रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार के रास्ते खुल सकते हैं। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे व्यापारा का लालच देंगे जिसमें अमेरिका का फायदा हो। ऐसा करके वह यूक्रेन के मसले पर अमेरिका का पक्ष हासिल करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ जिन प्रतिनिधियों को लेकर अमेरिका जाएंगे उनमें दो आर्थिक सलाहकार भी शामिल हैं। रूस के ही अधिकारियों का कहना है कि पुतिन इसे एक मौके के रूप में देख रहे हैं। वह अपनी शर्तों पर युद्धविराम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सहमत करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं पुतिन यह दिखाएंगे कि यूक्रेन ही युद्ध नहीं खत्म करना चाहता और वह इसे लंबा खींच रहा है।

पुतिन को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बिजनेस के चश्मे से देखते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ऐसे ऑफर डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख सकते हैं जिससे वह यूक्रेन की बजाय खुलकर रूस का साथ देने लगें। रूस को पता है कि बात जब बिजनेस की आती है तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त और दुश्मन में भेदभाव भी नहीं करते। हाल ही में टैरिफ के फैसले को लेकर यह देखा गया है।