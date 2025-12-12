Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक करवाया इंतजार, झल्लाकर उठ गए पाक PM; देखें VIDEO

पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक इंतजार करवाया, जिससे वह झल्ला गए। इसके बाद शरीफ अचानक से उठे और बगल में हो रही पुतिन व तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की बंद कमरे की बैठक में घुस गए।

Dec 12, 2025 08:10 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
दुनियाभर में आतंक फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शुक्रवार को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। दरअसल, तुर्कमेनिस्तान में स्थायी तटस्थता की 30वीं सालगिरह मनाने के लिए एक इंटरनेशनल फोरम में शरीफ शामिल हुए थे, जहां पर उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होनी थी, लेकिन पुतिन ने शरीफ को 40 मिनटों तक इंतजार करवा दिया, जिससे वह झल्ला गए।

रशियन टुडे ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुतिन के लिए बैठक में काफी देर तक शरीफ इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आए। वह अपने विदेश मंत्री इशाक डार के साथ कमरे में थे। इसके बाद शरीफ अचानक से उठे और बगल में हो रही पुतिन व तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की बंद कमरे की बैठक में घुस गए। हालांकि, वहां भी उनकी बात नहीं हो सकी और सिर्फ दस मिनट बाद वहां से भी रवाना होना पड़ा।

सोशल मीडिया पर इसी वीडियो को लेकर शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा कि पुतिन भिखारियों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वहीं, एक और यूजर ने कहा कि यह तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। एक और यूजर ने कहा कि 40 मिनट पुतिन का दरवाजा खटखटाते थक गए, लेकिन एंट्री नहीं मिली, जैसे शादी में बिना इन्विटेशन घुसने वाला रिश्तेदार।

बता दें कि इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट प्रोग्राम तुर्कमेनिस्तान के अशगाबात में आयोजित किया जा रहा है। इस मीटिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ सहित कई देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया है।

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

