पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक करवाया इंतजार, झल्लाकर उठ गए पाक PM; देखें VIDEO

संक्षेप: पुतिन ने शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक इंतजार करवाया, जिससे वह झल्ला गए। इसके बाद शरीफ अचानक से उठे और बगल में हो रही पुतिन व तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की बंद कमरे की बैठक में घुस गए।

दुनियाभर में आतंक फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शुक्रवार को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। दरअसल, तुर्कमेनिस्तान में स्थायी तटस्थता की 30वीं सालगिरह मनाने के लिए एक इंटरनेशनल फोरम में शरीफ शामिल हुए थे, जहां पर उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होनी थी, लेकिन पुतिन ने शरीफ को 40 मिनटों तक इंतजार करवा दिया, जिससे वह झल्ला गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रशियन टुडे ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुतिन के लिए बैठक में काफी देर तक शरीफ इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आए। वह अपने विदेश मंत्री इशाक डार के साथ कमरे में थे। इसके बाद शरीफ अचानक से उठे और बगल में हो रही पुतिन व तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की बंद कमरे की बैठक में घुस गए। हालांकि, वहां भी उनकी बात नहीं हो सकी और सिर्फ दस मिनट बाद वहां से भी रवाना होना पड़ा।

सोशल मीडिया पर इसी वीडियो को लेकर शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा कि पुतिन भिखारियों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वहीं, एक और यूजर ने कहा कि यह तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। एक और यूजर ने कहा कि 40 मिनट पुतिन का दरवाजा खटखटाते थक गए, लेकिन एंट्री नहीं मिली, जैसे शादी में बिना इन्विटेशन घुसने वाला रिश्तेदार।