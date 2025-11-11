Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Vladimir Putin hand is swollen and his veins are bulging sparking health rumours
हाथ में सूजन, उभरी नसें; पुतिन को क्या हुआ? वीडियो सामने आने के बाद लोग बोले- कुछ तो गड़बड़ है

हाथ में सूजन, उभरी नसें; पुतिन को क्या हुआ? वीडियो सामने आने के बाद लोग बोले- कुछ तो गड़बड़ है

संक्षेप: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं? सोशल मीडिया पर इन दिनों यही सवाल पूछा जा रहा है। इस बीच वीडियो सामने आया है, वीडियो देखने के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि पुतिन ठीक है या फिर…

Tue, 11 Nov 2025 10:04 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं? सोशल मीडिया पर इन दिनों यही सवाल पूछा जा रहा है। इस बीच वीडियो सामने आया है, वीडियो देखने के बाद यह बहस और तेज हो गई है। इस वीडियो में उनके दाहिने हाथ में असामान्य सूजन साफ नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुतिन बार-बार अपने हाथ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी नसें फूली हुई और उभरी हुई लग रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन एक बास्केटबॉल कोर्ट पर समर्थकों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनका दाहिना हाथ सूजा हुआ और कुछ अलग ही नजर आ रहा था, साथ ही नसें स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं। इस इवेंट की कई क्लोज-अप तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर नई-नई अटकलें लगने लगीं। यूक्रेन के पूर्व गृह मंत्रालय सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने ईस्ट2वेस्ट को दिए बयान में कहा कि पुतिन के हाथों में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने यूक्रेन में चल रहे रूसी युद्ध पर तंज कसते हुए जोड़ा कि खून से सनी कोहनी के अलावा उनकी नसें भी फूल रही हैं।

गेराशेंको ने एक्स पर पुतिन के दाहिने हाथ की क्लोज-अप तस्वीरें शेयर कीं, जिनके कैप्शन में लिखा है कि इस वीडियो में पुतिन के हाथ में आखिर क्या है? इसी तरह, यूक्रेनी पत्रकार और मीडिया हस्ती दिमित्रो गॉर्डन ने भी टिप्पणी की कि पुतिन के हाथ सूजे हुए और दर्द से भरे लग रहे हैं, खासकर एक हाथ की नसें जो उभरी हुई हैं। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि बुढ़ापा या एआई? पुतिन के हाथों में कुछ गड़बड़ साफ दिख रही है।

क्या पुतिन किसी रोग से पीड़ित हैं?

हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पुतिन के हाथ किसी रहस्यमयी पहेली का केंद्र बने हों। पहले भी एक सैन्य ब्रिफिंग के दौरान उनके हाथ पर काले निशान या इंजेक्शन के चिह्न जैसी तस्वीरें वायरल हो चुकी थीं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अटकलें चरम पर पहुंच गई थीं। इस पहले भी रूसी राष्ट्रपति को मीटिंग्स के दौरान मेज या कुर्सी को कसकर पकड़े हुए देखा गया था, जिसे कुछ विशेषज्ञ पार्किंसन रोग के शुरुआती लक्षण मानते हैं। हालांकि, वर्षों की इन अफवाहों के बावजूद क्रेमलिन ने कभी भी किसी स्वास्थ्य समस्या को कबूल नहीं किया।

ट्रंप के हाथों पर भी चोट की चर्चा

दूसरी ओर, पुतिन अकेले ऐसे वैश्विक नेता नहीं हैं जिनकी सेहत को लेकर सवाल उठे हों। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसी तरह की अफवाहों का शिकार होना पड़ा था, जब उनकी तस्वीरों में हाथों पर चोट के निशान दिखे। वाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि ये निशान बार-बार हाथ मिलाने और हृदय रोग रोकथाम के लिए एस्पिरिन के उपयोग से हुए थे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।