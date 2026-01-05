Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Vladimir Putin had sought to strike deal about Ukraine Venezuela swap US officer claimed
वेनेजुएला के बदले यूक्रेन! अमेरिका और रूस में 6 साल पहले ही हो गई थी डील?

वेनेजुएला के बदले यूक्रेन! अमेरिका और रूस में 6 साल पहले ही हो गई थी डील?

संक्षेप:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएल के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैदी बनाने के बाद कहा था कि अमेरिका अब इस लातिन अमेरिकी देश का शासन संभालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार इस बात को दोहराया था।

Jan 05, 2026 01:10 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लंबे समय से चले आ रहे तनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद बीते शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला में लंबे समय से सत्ता में रहे नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है। अब यह रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका के इस एक्शन से कई साल पहले ही रूस और अमेरिका के बीच एक सौदे हो चुका था। फर्स्टपोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की पूर्व शीर्ष अधिकारी फियोना हिल ने 2019 में ही में यह बात कही थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ‘अजीबोगरीब’ रणनीतिक सौदा करना चाहते थे, जिसमें यूक्रेन और वेनेजुएला का जिक्र था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें कि फियोना हिल 2017 से 2019 तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यूरोप और रूस मामलों की सीनियर डायरेक्टर और डिप्टी असिस्टेंट थीं। उनके मुताबिक इस सौदे के तहत रूस चाहता था कि अमेरिका वेनेजुएला में जो चाहे करे, बदले में अमेरिका यूक्रेन में रूस को खुली छूट दे।

मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत डील

हिल ने कहा कि यह पूरा प्रस्ताव अमेरिका की पुरानी नीति ‘मोनरो डॉक्ट्रिन’ पर टिका था, जिसके तहत अमेरिका अपने इलाके यानी अमेरिका महाद्वीप में बाहरी दखल नहीं चाहता। बदले में रूस भी चाहता था कि अमेरिका उसके इलाके, खासकर यूक्रेन और पूर्वी यूरोप, में दखल ना दे।

हिल के मुताबिक मार्च से मई 2019 के बीच रूस ने ट्रंप प्रशासन को यह संदेश दिया कि अमेरिका अगर यह चाहता चाहता है कि रूस उसके बैकयार्ड से दूर रहें, तो अमेरिका को भी ऐसा ही करना होगा।” उन्होंने इसे ‘वेनेजुएला-यूक्रेन’ स्वैप का नाम दिया था।

ये भी पढ़ें:अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला तो तुरंत हरकत में आया रूस, क्या कह डाला

पुतिन ने बढ़ाया था दबाव- अमेरिकी अधिकारी

कुछ और दिलचस्प खुलासे भी हुए हैं। इसके मुताबिक इस दबाव को मजबूत करने के लिए रूस ने वेनेजुएला में मादुरो सरकार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैकड़ों सुरक्षाकर्मी और ऑपरेटिव्स तैनात कर दिए थे। इससे यह पता चलता है कि अगर अमेरिका चाहता है कि रूस वेनेजुएला से हाथ खींचे, तो उसे यूक्रेन में अपना समर्थन कम करना होगा। हिल ने कहा कि बाद में ट्रंप ने ऐसा करने की कोशिश की। 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली 40 करोड़ डॉलर की मदद रोक दी थी।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
America Russia Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।