Hindi Newsविदेश न्यूज़Vladimir Putin Calls Donald Trump when Zelensky was on plane 2.5 hours of conversation what two things of afraid
प्लेन में ही थे जेलेंस्की, तभी पुतिन ने ट्रंप को मिला दिया फोन; 2.5 घंटे बातचीत; किन दो बातों का खौफ?

संक्षेप: CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि ढाई घंटे की बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से जोर देकर कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें, युद्ध के मैदान पर कोई खास असर नहीं डालेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ अमेरिका-रूस संबंधों को नुकसान पहुँचाएँगे।

Fri, 17 Oct 2025 05:15 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने और रूस के खिलाफ युद्ध में अतिरिक्त सहायता की मांग करने के वास्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति वॉशिंगटन पहुंचे हैं। भारतीय समयानुसार आज रात 10.30 बजे जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होनी है लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जेलेंस्की के घोर प्रतिद्वंद्वी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी समकक्ष ट्रंप से फोन पर करीब ढाई घंटे बातचीत की है। यह बातचीत ऐसे समय में हुई, जब जेलेंस्की वॉशिंगटन आने के लिए प्लेन में ही थे।

रूसी अधिकारियों ने कहा है कि दोनों नेताओं ने गुरुवार को विश्वासभरे माहौल में लगभग ढाई घंटे तक बातचीत की है, जो सकारात्मक और उत्पादक रही। पिछले आठ महीनों में दोनों नेताओं के बीच यह आठवां फोन कॉल था। इससे दो महीने पहले अलास्का में दोनों नेता गर्मजोशी से मिल चुके हैं लेकिन फिर वार्ता आगे कुछ खास नहीं बढ़ सकी। हालांकि, फोन पर हुई इस बातचीत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।

कूटनीति में टाइमिंग अहम, पुतिन ने चला दांव

दरअसल, कूटनीति में समय का ध्यान रखना ही सबसे अहम होता है, और ऐसा लगता है कि क्रेमलिन ने वाइट हाउस के साथ अपनी नवीनतम, लंबी फोन कॉल का समय बिल्कुल सही और सोच-समझकर रखा है क्योंकि वॉशिंगटन में ट्रम्प ना सिर्फ ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं बल्कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं। लिहाजा, माना जा रहा है कि पुतिन का यह फोन कॉल आखिरी समय में यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें समेत अन्य खतरनाक हथियारों को देने से रोकने की एक कोशिश है।

युद्ध के मैदान पर कोई खास असर नहीं डालेंगे

CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि ढाई घंटे की बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से जोर देकर कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें, युद्ध के मैदान पर कोई खास असर नहीं डालेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ अमेरिका-रूस संबंधों को नुकसान पहुँचाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप इन संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1600 से 2500 किलोमीटर तक है। यानी इसकी रेंज में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे प्रमुख रूसी शहर आ सकते हैं।

शांतिदूत के रूप में ट्रंप की प्रशंसा

क्रेमलिन के एक सहयोगी के अनुसार, पुतिन ने फोन कॉल पर मध्य पूर्व और उसके बाहर एक शांतिदूत के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा भी की है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक समझौतों पर फिर से चर्चा हुई। इन सबसे एक बड़ी बात यह कि दोनों नेताओं ने हंगरी के बुडापेस्ट में दो हफ्ते बाद आमने-सामने की दूसरी शिखर वार्ता करने पर सहमति बनाई। हालांकि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर कोई सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप ने बाद में सोशल मीडिया पर लिखा, "एक तय जगह, बुडापेस्ट, हंगरी में, यह देखने के लिए होगी कि क्या हम इस 'अपमानजनक' युद्ध को समाप्त कर सकते हैं।"

पुतिन के दो खौफ क्या?

दूसरी तरफ, इस बातचीत के बाद पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि पुतिन ने इस बैछक में टॉमहॉक मिसाइलों के खतरे से निपटने की रणनीति पर चर्चा की है। इसके अलावा कठोर आर्थिक पाबंदी के खतरों पर भी चर्चा की है। दरअसल, रूस को टॉमहॉक मिसाइलों समेत अन्य खतरनाक अमेरिकी हथियारों और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने का खतरा भी सता रहा है क्योंकि 28 सितंबर को अमेरिका सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है।

रेड लाइन भूल जाएंगे

इसमें खास बात यह है कि इस मिसाइल को सिर्फ अमेरिकी सैनिक ही ऑपरेट कर सकते हैं। यानी अमेरिका ने ये मिसाइल यूक्रेन को दिया तो साथ में सैनिक भी भेजने पड़ेंगे। पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध में कोई भी विदेशी सैनिक रेड लाइन है। वह पहले ही कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध में विदेशी सैनिक शामिल हुए तो वह रेड लाइन भूल जाएंगे।

अमेरिका को भी इसकी दरकार

इस बीच, एक और अहम प्रगति यह हुई है कि ट्रंप ने कहा है कि टॉमहॉक मिसाइलें न केवल बेहद अचूक और सटीक हैं बल्कि अमेरिका को भी इसकी दरकार है। यानी एक तरह से ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइलें देने पर ना के संकेत दे दिए हैं। दूसरी तरफ, कीव के लिए, टॉमहॉक मिसाइलें सामरिक हथियार से कहीं ज़्यादा सांकेतिक हथियार हो सकती हैं। ये युद्ध में मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बदलाव लाने में कारगर हो सकता है।यह ना सिर्फ यूक्रेन की लंबी दूरी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है बल्कि उसकी मारक क्षमता में भी इजाफा कर सकती है।

टॉमहॉक एक लंबी दूरी की, सटीक-निर्देशित क्रूज़ मिसाइल है जिसका अमेरिकी सेना द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर सकती है और दुश्मन के इलाके में घुसकर टारगेट पर वार कर सकती है, इसलिए अगर इसे यूक्रेन को सौंप दिया जाए तो यह युद्ध में निर्णायक और अहम मोड़ हो सकता है।

Donald Trump Russian President Vladimir Putin Russia Ukraine War

