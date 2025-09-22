Vladimir Putin big announcement Russia will stick to nuclear weapons agreement even a year after expiration अमेरिका से समझौता खत्म होने बाद भी परमाणु हथियार सीमा का पालन... रूसी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Vladimir Putin big announcement Russia will stick to nuclear weapons agreement even a year after expiration

अमेरिका से समझौता खत्म होने बाद भी परमाणु हथियार सीमा का पालन... रूसी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान

पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस 5 फरवरी 2026 के बाद एक वर्ष तक संधि की मुख्य संख्यात्मक सीमाओं का अनुपालन बनाए रखने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उसके बाद परिस्थितियों की समीक्षा कर हम इन स्व-लागू प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लेंगे।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्कोMon, 22 Sep 2025 06:27 PM
share Share
Follow Us on
अमेरिका से समझौता खत्म होने बाद भी परमाणु हथियार सीमा का पालन... रूसी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस न्यू स्टार्ट संधि की प्रमुख सीमाओं का पालन एक वर्ष और जारी रखने के लिए सहमत है, जो 5 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने अमेरिका से भी इसी तरह के कदम की अपेक्षा जताई, ताकि दोनों देश परमाणु हथियारों की दौड़ से बचे रहें। यह संधि मूल रूप से 2010 में हुई थी और 2021 में पांच वर्ष के लिए विस्तारित की गई थी। इसकी अवधि फरवरी 2026 में समाप्त हो रही है। पुतिन का यह बयान यूक्रेन संकट और वैश्विक जटिलताओं के बीच आया है, जहां परमाणु नियंत्रण पर चर्चा तेज हो रही है।

पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस 5 फरवरी 2026 के बाद एक वर्ष तक संधि की मुख्य संख्यात्मक सीमाओं का अनुपालन बनाए रखने को तैयार है। उन्होंने कहा कि उसके बाद परिस्थितियों की समीक्षा कर हम इन स्व-लागू प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय लेंगे। उनका मानना है कि यह तभी संभव होगा जब अमेरिका भी ऐसा ही करेगा और कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो रक्षा क्षमताओं के वर्तमान संतुलन को प्रभावित या भंग करे।

सोमवार को रूसी सुरक्षा परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने जोर दिया कि मॉस्को अब तनाव बढ़ाने या हथियारों की होड़ में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। वे रणनीतिक स्थिरता के खराब होते हालातों पर चर्चा कर रहे थे। बता दें कि कि रूसी राष्ट्रपति ने 2023 में न्यू स्टार्ट परमाणु समझौते में अपनी भागीदारी स्थगित कर दी थी, लेकिन मॉस्को ने संधि की समाप्ति तक उसके प्रावधानों का पालन जारी रखने का आश्वासन दिया था।

Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।