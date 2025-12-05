भारत को तेल की सप्लाई जारी रहेगी, पीएम मोदी के सामने पुतिन का ऐलान; ट्रंप को लगेगी मिर्ची!

संक्षेप: पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि रूस तेल, गैस, कोयला और भारत की एनर्जी के विकास के लिए ज़रूरी हर चीज का एक भरोसेमंद सप्लायर है। हम तेजी से बढ़ती भारतीय इकॉनमी के लिए तेल की बिना रुकावट शिपमेंट जारी रखने के लिए तैयार हैं।

दो दिवसीय भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त बयान दिए। इसमें पुतिन ने दो टूक कहा कि भारत को होने वाली तेल की सप्लाई जारी रहेगी। रूसी राष्ट्रपति के इस बयान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि वह भारत से रूसी तेल खरीदना बंद करने को कहते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ (कुल 50% टैरिफ) भी लगाया हुआ है।

पुतिन ने नई दिल्ली के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, "रूस तेल, गैस, कोयला और भारत की एनर्जी के विकास के लिए ज़रूरी हर चीज का एक भरोसेमंद सप्लायर है। हम तेजी से बढ़ती भारतीय इकॉनमी के लिए तेल की बिना रुकावट शिपमेंट जारी रखने के लिए तैयार हैं।" उन्होंने कहा कि हम एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "रूस और भारत ब्रिक्स, एससीओ और दुनिया के दूसरे बड़े देशों में एक जैसी सोच वाले देशों के साथ इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं। हम यूएन में दिए गए कानून के मुख्य सिद्धांत की रक्षा कर रहे हैं।" साझा बयान में पुतिन ने आगे कहा कि हम अपने भारतीय पार्टनर्स के साथ मिलकर नए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसमें रूस या बेलारूस से हिंद महासागर के तट तक नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट भी शामिल है।