Vladimir Putin and North Korea Kim Jong Un Meeting Russia President Says Will never Forget Sacrifice of your Soldiers हम आपके सैनिकों का बलिदान कभी नहीं भूलेंगे, किम जोंग उन से मिलकर क्यों बोले पुतिन?, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Vladimir Putin and North Korea Kim Jong Un Meeting Russia President Says Will never Forget Sacrifice of your Soldiers

हम आपके सैनिकों का बलिदान कभी नहीं भूलेंगे, किम जोंग उन से मिलकर क्यों बोले पुतिन?

रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के किम औपचारिक स्वागत समारोह से लेकर वार्ता स्थल तक एक ही कार में सवार होकर गए। पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की बहादुरी और वीरता की प्रशंसा की।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगWed, 3 Sep 2025 02:56 PM
share Share
Follow Us on
हम आपके सैनिकों का बलिदान कभी नहीं भूलेंगे, किम जोंग उन से मिलकर क्यों बोले पुतिन?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरियाई सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने यूक्रेनी घुसपैठ से कुर्स्क क्षेत्र की रक्षा में मॉस्को की सेना की मदद की। पुतिन ने यह बयान बुधवार को चीन में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ एक बैठक के दौरान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित औपचारिक स्वागत समारोह के बाद, पुतिन और किम बीजिंग के दियाओयुताई राजकीय अतिथि गृह में द्विपक्षीय वार्ता के लिए बैठे। इस दौरान रूीसी राष्ट्रपति पुतिन ने किम से कहा, "मैं यह बताना चाहूंगा कि आपके सैनिकों ने साहस और वीरता से लड़ाई लड़ी। हम आपके सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा दिए गए बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे।"

क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पुतिन और किम औपचारिक स्वागत समारोह से लेकर वार्ता स्थल तक एक ही कार में सवार होकर गए। पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की बहादुरी और वीरता की प्रशंसा की। दक्षिण कोरियाई आकलन के अनुसार, उत्तर कोरिया ने पिछले वर्ष से अब तक रूस में लगभग 15,000 सैनिक भेजे हैं। उसने पुतिन के यूक्रेन में तीन साल से जारी युद्ध में मदद देने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों और तोपों सहित बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण भी भेजे हैं।

अपने प्रारंभिक भाषण में किम ने कहा कि पिछले वर्ष जून में उत्तर कोरियाई राजधानी में एक बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से प्योंगयांग और मॉस्को के बीच सहयोग ‘काफी मजबूत’ हुआ है। हालांकि, उन्होंने युद्ध का विशेष उल्लेख नहीं किया लेकिन किम ने इस बात पर जोर दिया कि यदि मैं आपके और रूस के लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं, यदि और कुछ करने की आवश्यकता है, तो मैं इसे एक भाईचारे का कर्तव्य, एक दायित्व मानूंगा जिसे हमें निश्चित रूप से निभाना होगा और मैं आपकी मदद करने के वास्ते हरसंभव प्रयास करने के लिए तैयार रहूंगा।

बीजिंग में आयोजित सैन्य परेड पहला ऐसा मौका है जब किम ने अपने 14 साल के शासन के दौरान किसी प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लिया है, तथा पहली बार किम, पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग एक ही स्थान पर एकत्र हुए हैं। पर्यवेक्षकों को इंतजार है कि क्या किम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे या फिर शी और पुतिन के साथ एक निजी त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। हालांकि, तीनों देशों में से किसी ने भी ऐसे किसी कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की है।

Vladimir Putin North Korea

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।