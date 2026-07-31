भारत को पड़ोस में मचा भयंकर गदर, 3 मर गए; PM बालेन शाह ने ही संभाला मोर्चा

नेपाल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में हुए धार्मिक समुदायों के बीच हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री बालेन शाह लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। वहीं, कई क्षेत्रों में कर्फ्यू बढ़ाया गया है।

भारत के पड़ोसी नेपाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। खबर है कि इसके चलते शुक्रवार को हिंसा ग्रस्त इलाकों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शांति बनाए रखने की अपील की है और स्थिति से निपटने के लिए बड़ी बैठक भी बुलाई है। दो धार्मिक समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद तनाव बढ़ गया था, जिसे काबू करने पहुंची पुलिस की कार्रवाई में एक की मौत हो गई थी।

शुक्रवार को नेपाल में भारत की सीमा से लगे सप्तारी जिले में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ताजा आदेश के अनुसार, अब पाबंदी लगाए गए जिलों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। इससे पहले सुनसारी, धानुषा और सिराहा जिले में कर्फ्यू लगाया गया था। ये जिले नेपाल के दक्षिण तेराई क्षेत्र में हैं। खबर है कि अब तक हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है।

जिला प्रशासन के अनुसार, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए गोलबाजार क्षेत्र में लगाया गया अनिश्चितकालीन कर्फ्यू गुरुवार को लहान नगरपालिका तक बढ़ा दिया गया। यह घटना गोलबाजार इलाके में विभिन्न समूहों द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक शॉपिंग मॉल में भी आग लगा दी।

क्या हुआ था सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके में रविवार को दो धार्मिक समुदायों के बीच उत्सव को लेकर हुए विवाद के बाद झड़पें हुई थीं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से की गयी गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और सुरक्षाकर्मियों सहित एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे।

गुरुवार को हिंसा मधेश क्षेत्र तक पहुंच गई थी। यहां सिराहा जिले में एक किशोर की मौत हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अधिकारियों ने बताया था कि सुनसारी में हुई हिंसा के दौरान घायल हुए शख्स की भी कोशी क्षेत्र में मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने यह भी बताया है कि एक अन्य घटना में पुलिस कॉन्स्टेबल नारद पेरियार को गोली लग गई थी।