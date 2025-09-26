violence criminals should get capital punishment donald trump orders हत्या करने वालों को मिलनी चाहिए मौत की सजा, डोनाल्ड ट्रंप ने जारी कर दिया आदेश, International Hindi News - Hindustan
हत्या करने वालों को मिलनी चाहिए मौत की सजा, डोनाल्ड ट्रंप ने जारी कर दिया आदेश

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राजधानी को अपराध मुक्त करने के लिए जरूरी है कि हत्या जैसे अपराध करने वालों को मौत की सजा दी जाए। उन्होंने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 11:30 AM
राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक से एक कड़े फैसले ले रहे हैं। अब जघन्य अपराधों पर नियंत्रण के लिए उन्होंने कहा है कि मौत की सजा को लेकर फिर से समीक्षा की जरूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर कोई हत्या जैसा जघन्य अपराध करता है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी और कोलंबिया में अमेरीक अटॉर्नी को आदेश दिया है कि अगर किसी जघन्य अपराध के पर्याप्त सबूत हैं तो पूरी कोशिश की जाए कि अपराधी को मौत की सजा मिले।

वाइट हाइस की साइनिंग सिरेमनी के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल और अन्य शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दिशा निर्दशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.। उन्होंने कहा, हत्या चाहे आम नागरिक की हो या फिर किसी पुलिस अधिकारी की, मौत की सजा ही होनी चाहिए। इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि लोग वैसा अपराध करने से डरेंगे।

वाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी ने कहा कि मौत की सजा ही अपराध पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन डीसी को अपराध मुक्त देखना चाहते हैं। बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 1973 का होम रूल ऐक्ट फिर से लागू किया है और राजधानी में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है।

बता दें कि 1972 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद वॉशिंगटन डीसी में मौत की सजा नहीं दी जाती है। 1992 में इसके लिए जनमत संग्रह करवाया गया था लेकिन वॉशिंगटन डीसी के लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप हत्या के लिए मौत की सजा को लागू करना चाहते हैं। हालांकि उनके इस फैसले के आगे कई कानूनी चुनौतियां अभी बाकी हैं। अमेरिका में फिलहाल 27 राज्यों में मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं 23 राज्यों में मौत की सजा नहीं दी जाती है।

