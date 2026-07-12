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वियतनाम नाव हादसे में ऐक्शन, हिरासत में कैप्टन; गई थी 15 भारतीयों की जान

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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वियतनाम हादसे में स्पीडबोट के कैप्टन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हादसे के समय स्पीडबोट पर 32 भारतीय पर्यटक सवार थे और 15 की मौत हो गई थी।

वियतनाम नाव हादसे में ऐक्शन, हिरासत में कैप्टन; गई थी 15 भारतीयों की जान

वियतनामी पुलिस ने रविवार को नाव हादसे में बड़ा ऐक्शन लिया है। पुलिस ने स्पीडबोट के कैप्टन को हिरासत में ले लिया है। इस हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई थी। 57 साल के कैप्टन गुयेन होंग हाई की वॉटरवे ट्रांसपोर्ट सेफ्टी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए जांच की जा रही है। जिस समय हादसा हुआ था, तब स्पीडबोट में 32 भारतीय टूरिस्ट और चार वियतनामी क्रू मेंबर सवार थे। यह बोट शनिवार दोपहर को किनारे से आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर पलट गई थी।

इस हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के शव रविवार को हो ची मिन्ह सिटी लाए गए जहां से जल्द ही उन्हें भारत भेजा जाएगा। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी। भारतीय मिशन ने यह भी बताया कि बचाए गए 17 भारतीय पर्यटकों में से 16 अपने घर लौट रहे हैं जबकि एक पर्यटक की हालत गंभीर है और वह फू क्वोक के अस्पताल में भर्ती है। फू क्वोक द्वीप के पास होन मे रुत नगोई के निकट शनिवार को 32 भारतीय पर्यटकों और स्थानीय चालक दल के चार सदस्यों को ले जा रही एक नौका पलट गई थी। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई तथा अन्य सभी लोगों को बचा लिया गया।

दूतावास ने रविवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "कल हुए नौका हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के शव हो ची मिन्ह सिटी भेजे गए हैं। हो ची मिन्ह सिटी में जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शवों को जल्द से जल्द भारत भेजा जाएगा।" दूतावास ने बताया कि उसकी टीम और वाणिज्य दूतावास की टीम वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और वियतनाम के अधिकारी शवों को जल्द भारत भेजने के लिए हरसंभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

15 मृतकों में से 10 तमिलनाडु के रहने वाले

दूतावास ने कहा, "हम फू क्वोक अस्पताल में भर्ती एकमात्र जीवित व्यक्ति के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।" दूतावास की ओर से साझा की गई सूची के अनुसार 15 मृतकों में से 10 तमिलनाडु, तीन आंध्र प्रदेश तथा तीन केरल के रहने वाले थे। मृतकों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। सूची के मुताबिक, तमिलनाडु के मृतकों की पहचान सेंथिल कुमार जयवेल, मुरुगा प्रभु अरुमुगम, श्रीधर सुंदरराजन, शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद, बालाजी नटेसन, विनय कुमार चिथिरापुरम भास्कर, रविशंकर सुगुमारन, संतोष कुमार शांतिलाल जैन, बाबू कुप्पुस्वामी और अलगुराजन शिवसामी के रूप में हुई है।

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'17 पर्यटकों में से 16 को अस्पताल से छुट्टी'

आंध्र प्रदेश के मृतकों की पहचान नल्लापेटा आदिशेषैया रवितेजा, श्रीधर मुदियम और जया लक्ष्मी गेल्ली के रूप में हुई है जबकि केरल के मृतकों की पहचान एविकॉट चेरियन थॉमस और लोवेनी थॉमस के तौर पर हुई है। दक्षिण भारत के इन तीनों राज्यों की सरकारों ने हादसे से प्रभावित लोगों के परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इससे पहले रविवार को दूतावास ने कहा था कि बचाए गए 17 पर्यटकों में से 16 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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