सावधान! फिलीपींस में 'बुआलोई' ने मचाई तबाही, अब इस देश पर मंडरा रहा खतरा; स्पीड से भारी टेंशन

बुआलोई के प्रकोप से शुक्रवार से मध्य फिलीपींस में कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर डूबने और ढहते पेड़ों की चपेट में आने से जान गंवाई। तूफान ने कई शहरों और कस्बों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह बाधित कर दी।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:56 PM
Typhoon Bualoi: फिलीपींस में भयंकर तबाही मचाने के बाद तूफान बुआलोई अब तेजी से वियतनाम की ओर बढ़ रहा है। इस कारण रविवार को मध्य और उत्तरी इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने आगाह किया है कि तूफान अपेक्षा से अधिक तेजी से वियतनाम पहुंच रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में भूस्खलन का संकट गहरा सकता है।

बुआलोई के प्रकोप से शुक्रवार से मध्य फिलीपींस में कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर डूबने और ढहते पेड़ों की चपेट में आने से जान गंवाई। तूफान ने कई शहरों और कस्बों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह बाधित कर दी। इस कारण लगभग 23000 परिवारों को 1400 से अधिक आपातकालीन केंद्रों में पनाह लेनी पड़ी।

जानकारी के अनुसार, इस तूफान से 133 किलोमीटर प्रति घंटे (83 मील प्रति घंटे) की रफ्तार वाली हवाएं, एक मीटर से अधिक ऊंची लहरें और मूसलाधार बारिश की संभावना है। इससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं हो सकती हैं। वियतनाम के मौसम विभाग के मुताबिक, बुआलोई रविवार सुबह मध्य वियतनाम से करीब 200 किलोमीटर (124 मील) पूर्व में था और उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह क्वांग त्रि तथा न्घे आन प्रांतों के बीच दस्तक दे सकता है।

प्रशासन ने उत्तरी व मध्य क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और जनता को सुरक्षित ठिकानों पर भेजने के आदेश दिए हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार, दा नांग में 2.10 लाख से ज्यादा लोगों को हटाने की तैयारी है, वहीं ह्यू में 32,000 से अधिक तटीय निवासियों को सुरक्षित स्थलों पर ले जाया जा रहा है।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दानंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित चार तटीय हवाई अड्डों पर उड़ानें स्थगित कर दी हैं तथा कई उड़ानों का समय-सारिणी बदल दिया गया है। शनिवार रात से मध्य प्रांतों में तेज बारिश जारी है। ह्यू में बाढ़ से निचले इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गईं, तूफान ने कई घरों की छतें उड़ाकर रख दीं और कम से कम एक व्यक्ति बाढ़ के उफान में लापता हो गया।

पड़ोसी क्वांग त्रि प्रांत में एक मछली पकड़ने वाली नाव डूब गई, जबकि दूसरी नाव शरण लेते हुए फंस गई। सरकारी मीडिया के अनुसार, आठ व्यक्तियों को सकुशल बचा लिया गया है, लेकिन समुद्र में अटके तीन अन्य को बचाने के अभियान जारी हैं। विशेषज्ञों ने 1 अक्टूबर तक उत्तरी व मध्य प्रांतों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है, जो बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को और बढ़ा सकती है।

International News

