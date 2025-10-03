VIDEO: हमलों से डरा कनाडा का थिएटर, ‘कांतारा’ सहित कई भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रद्द

हॉल्टन रीजनल पुलिस ने दोनों घटनाओं को टारगेटेड अटैक बताया है। पुलिस ने संदिग्धों के हुलिए की जानकारी भी साझा की है- पहला संदिग्ध गोरा है, काले कपड़े और मेडिकल मास्क पहने हुए था। देखिए हमले का वीडियो।

कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ओकविल शहर में स्थित 'फिल्म.सीए सिनेमाज' ने हाल ही में अपने परिसर में हुई दो हिंसक घटनाओं के बाद भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी है। सिनेमा मैनेजमेंट का कहना है कि यह निर्णय दर्शकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सिनेमा हॉल के सीईओ जेफ नॉल ने एक बयान जारी कर कहा, “हम समझते हैं कि हमारे कई मेहमान इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें इस असुविधा और निराशा के लिए खेद है, लेकिन स्टाफ और दर्शकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” नॉल ने यह भी कहा कि चूंकि घटनाएं देर रात के समय हुई हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावरों का उद्देश्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर थिएटर को बंद करने के लिए मजबूर करना है।

एक हफ्ते में दो हमले पहली घटना 25 सितंबर की सुबह हुई, जब दो नकाबपोश हमलावर गैस कैन लेकर सिनेमा के मुख्य द्वार पर पहुंचे और आग लगा दी। यह घटना तड़के लगभग 5:20 बजे की है। पुलिस के मुताबिक आग को समय रहते बुझा लिया गया, जिससे नुकसान सीमित रहा। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर एक सफेद एसयूवी में आते दिखाई दिए, जबकि उसी रात एक ग्रे रंग की एसयूवी को पार्किंग क्षेत्र के आसपास कई बार घूमते देखा गया।

दूसरी घटना 2 अक्टूबर को रात करीब 1:50 बजे हुई, जब एक अज्ञात हमलावर ने सिनेमा के दरवाजों पर कई गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गया। सौभाग्य से, दोनों घटनाओं के समय सिनेमा हॉल के अंदर कोई मौजूद नहीं था और किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

पुलिस की जांच जारी हॉल्टन रीजनल पुलिस ने दोनों घटनाओं को “टारगेटेड अटैक” बताया है। पुलिस ने संदिग्धों के हुलिए की जानकारी भी साझा की है- पहला संदिग्ध गोरा है, काले कपड़े और मेडिकल मास्क पहने हुए था। दूसरा संदिग्ध भी काले कपड़े पहने था लेकिन उसने सफेद मोजे और सैंडल पहन रखे थे। गोलीबारी के आरोपी को गहरे रंग की त्वचा वाला, भारी शरीर का और पूरी तरह ढका हुआ बताया गया है।