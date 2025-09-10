VIDEO Donald Trump faces anti Israel protests while dining Hitler of our time 'हमारे समय का हिटलर है', मंत्रियों के साथ डिनर पर गए ट्रंप का जोरदार विरोध; VIDEO, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़VIDEO Donald Trump faces anti Israel protests while dining Hitler of our time

यह घटना ट्रंप की विदेश नीति और डीसी में नेशनल गार्ड तैनाती के खिलाफ विरोध का हिस्सा है। वाइट हाउस’ ने बताया कि ट्रंप द्वारा 7 अगस्त को की गई संघीय कार्रवाई की घोषणा के बाद से अब तक लगभग 2,200 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनWed, 10 Sep 2025 11:57 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार शाम को वॉशिंगटन डीसी के एक रेस्तरां में डिनर करने गए। इस दौरान उन्हें इजरायल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप को "हमारे समय का हिटलर" करार देते हुए "फ्री डीसी, फ्री फिलिस्तीन" के नारे लगाए। यह घटना तब घटी जब ट्रंप वाइट हाउस के पास स्थित जोस सीफूड, प्राइम स्टेक एंड स्टोन क्रैब रेस्तरां में पहुंचे।

दरअसल ट्रंप ने, वॉशिंगटन में अपराध पर लगाम लगाने के लिए ‘नेशनल गार्ड’ तैनात करने और पुलिस को संघीय नियंत्रण में लेने के अपने प्रयासों का प्रचार करने के लिए 'वाइट हाउस' के पास एक रेस्तरां में रात्रि भोज किया। वे अपने कुछ प्रमुख सहयोगियों के साथ गए, जिनमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शामिल थे।

पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने संघीय एजेंसियों और सैन्य बलों की तैनाती के जरिए वॉशिंगटन को ‘‘एक सुरक्षित स्थान’’ बना दिया है। इसी दावे के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रपति का काफिला शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में ‘15वीं स्ट्रीट’ पर स्थित ‘जो'स सीफूड, प्राइम स्टेक एंड स्टोन क्रैब’ रेस्तरां पहुंचा।

वाशिंगटन में रहते हुए ट्रंप शायद ही कभी ‘वाइट हाउस’ के बाहर भोजन करते हैं। जब से उन्होंने अपने नाम वाला होटल बेचा है, तब से उनका बाहर जाना और भी कम हो गया है। यह होटल ‘वाइट हाउस’ से कुछ ही दूरी पर था। यह ट्रंप का जनवरी में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डीसी के किसी रेस्तरां में पहला सार्वजनिक डिनर था।

हालांकि, जैसे ही ट्रंप रेस्तरां में प्रवेश कर टेबल की ओर बढ़े, कोड पिंक नामक एंटी-वॉर संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका सामना किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराते हुए जोर-जोर से नारे लगाए: "ट्रंप हमारे समय का हिटलर है! फ्री डीसी! फ्री फिलिस्तीन!" एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "वह डीसी में समुदायों को आतंकित कर रहे हैं, गाजा और दुनिया भर के समुदायों को आतंकित कर रहे हैं।" ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए कुछ पल रुके और सिर हिलाया, लेकिन कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी।

यहां देखें वीडियो-

रेस्तरां के अन्य ग्राहकों ने प्रदर्शनकारियों का विरोध किया। कुछ ने "यूएसए! यूएसए!" के नारे लगाए, जबकि अन्य ने प्रदर्शनकारियों को चिढ़ाया। उपराष्ट्रपति वैंस ने ग्राहकों के साथ हाथ मिलाया और कहा, "अपना डिनर एंजॉय करें।" रक्षा मंत्री हेगसेथ असहज नजर आए। सीक्रेट सर्विस ने प्रदर्शनकारियों को रेस्तरां से बाहर निकाला और सड़क पार कराने के बाद उन्हें जाने दिया। एक प्रदर्शनकर्ता ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, “हम ट्रंप से नहीं डरते। हमने उनकी आंखों में आंखें डालकर अपना रुख कायम रखा। हम कब्जे के अंत की मांग करते रहेंगे।”

यह घटना ट्रंप की विदेश नीति और डीसी में नेशनल गार्ड तैनाती के खिलाफ विरोध का हिस्सा है। इससे पहले ‘वाइट हाउस’ ने मंगलवार को बताया कि ट्रंप द्वारा सात अगस्त को की गई संघीय कार्रवाई की घोषणा के बाद से अब तक लगभग 2,200 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। हालांकि, कुछ रेस्तरां मालिकों ने बताया है कि सात अगस्त को ट्रंप द्वारा संघीय कार्रवाई की घोषणा के बाद से उनकी बुकिंग में गिरावट आई है। इसके अलावा, उनके इस कदम के विरोध में सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सैन्य और पुलिस बलों की बढ़ती तैनाती ने आमतौर पर शांत रहने वाले इलाकों में भी स्थानीय निवासियों और अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

