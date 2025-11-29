VIDEO: 62 की उम्र में फिर दूल्हा बने ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बानीज, जोडी हेडन से की शादी
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में दूसरी बार शादी की है। उनकी लाइफ पार्टनर और पिछले कई साल से साथ रह रहीं जोडी हेडन अब आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट लेडी बन गई हैं। यह ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शादी के बंधन में बंधा है। कैनबरा स्थित प्रधानमंत्री आवास 'द लॉज' में आयोजित इस सादगी भरे समारोह में केवल निकटतम परिवार और मित्र ही शामिल हुए।
पिछले साल वेलेंटाइन डे पर अल्बनीज ने हेडन को प्रपोज किया था, जिसके बाद से ही इस शादी का इंतजार था। लेकिन समारोह की तारीख और तैयारियों को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में अल्बनीज ने कहा- हम अपने परिवार और सबसे करीबी दोस्तों के सामने एक-दूसरे के प्रति अपने प्रेम और जीवनभर साथ निभाने की प्रतिबद्धता साझा करते हुए बेहद खुश हैं।
जोडी हेडन लंबे समय से अल्बनीज के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आती रही हैं। वे 2022 के चुनाव अभियान के दौरान भी उनके साथ थीं, और इस वर्ष मई में उनकी लेबर पार्टी की शानदार जीत के समय भी वे उनके साथ उपस्थित थीं।
शादी में हेडन ने सिडनी के डिजाइनर 'रोमांस वाज बॉर्न' का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहना, जबकि प्रधानमंत्री ने MJ Bale का सूट चुना। हेडन की पांच वर्षीय भांजी, एला, फ्लावर गर्ल बनीं, और प्रधानमंत्री के पालतू कुत्ते टोतो ने रिंग बेयरर की भूमिका निभाई। मेहमानों को विली द बोटमैन नाम की ब्रेवरी द्वारा तैयार किए गए विशेष कैन में बीयर परोसी गई, जो सिडनी के इनर वेस्ट इलाके में स्थित है।
शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन ने स्टीवी वंडर के मशहूर गाने Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours) पर हाथों में हाथ डाले गलियारे से बाहर कदम रखा। इसके बाद दोनों ने अपना पहला डांस फ्रैंक सिनात्रा के क्लासिक गीत The Way You Look Tonight पर किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, अल्बनीज और हेडन अब सोमवार से अगले शुक्रवार तक ऑस्ट्रेलिया में ही अपना हनीमून मनाएंगे, जिसके सभी खर्च वे निजी रूप से वहन करेंगे। इस अंतरंग लेकिन ऐतिहासिक शादी ने ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, और देशभर से नवविवाहित जोड़े के लिए शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई है।
एंथनी अल्बनीज का परिचय
एंथनी अल्बनीज का जन्म 2 मार्च 1963 को सिडनी के डार्लिंगहर्स्ट में एक सिंगल मदर मैरीएने एलरी के घर हुआ था, जो एक आयरिश मूल की ऑस्ट्रेलियाई महिला थीं। उनके पिता कार्लो अल्बनीज एक इतालवी जहाज स्टूअर्ड थे, जिनसे उनकी मां की मुलाकात 1962 में एक जहाज यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन कार्लो वापस इटली लौट गए। बचपन में अल्बनीज को बताया गया कि उनके पिता की मौत कार दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन 2009 में उन्होंने अपने पिता से इटली में पहली बार मुलाकात की, जहां उन्होंने अपने दो सौतेले भाई-बहनों की भी खोज की; कार्लो की 2014 में मृत्यु हो गई। गरीबी में पले-बढ़े अल्बनीज को उनकी मां ने काउंसिल हाउसिंग में पाला, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित थीं और डिसेबिलिटी पेंशन पर निर्भर रहीं। 2000 में एंथनी अल्बनीज ने कैरमेल टेबुट से शादी की, जिनसे उनका बेटा नाथन पैदा हुआ, लेकिन 2019 में उनका तलाक हो गया।
