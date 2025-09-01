पश्चिम के लिए बहुत बुरी खबर… नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात पर अमेरिका के पूर्व NSA

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक रहे हैं। उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीतियों की भी कड़ी आलोचना की है। बोल्टन भारत पर ट्रंप के टैरिफ को एक बहुत बड़ी गलती बता चुके हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ नीतियों को लेकर घर में ही घिरे हुए हैं। अमेरिका के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारी उनके कदमों की आलोचना कर चुके हैं। खास तौर पर भारत को निशाना बनाए जाने के खिलाफ भी कई विशेषज्ञों ने ट्रंप को आगाह किया है। अब चीन के तियानजिन में आयोजित SCO समिट में भारत, रूस और चीन की तिकड़ी को करीब आता देख अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं। इस बैठक को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि यह पश्चिमी देशों के लिए बेहद बुरी खबर है।

डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचकों में से एक पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने सोमवार को एक इंटरव्यू में यब बातें कही हैं। जॉन बोल्टन से SCO शिखर सम्मेलन में मोदी की उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, " यह पश्चिमी देशों के लिए बहुत बुरी खबर है और बहुत कम अच्छी खबर।” जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका भारत और रूस के बीच दूरी बनाने के लिए दशकों से कोशिश कर रहा था। इसके लिए क्वाड जैसे समूह भी बनाए गए। बोल्टन ने कहा, "अमेरिका ने भारत को सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के समय के लगाव से दूर करने की कोशिश में दशकों बिता दिए। उनसे अत्याधुनिक हथियार ख़रीदे हैं और चीन से होने वाले खतरे के प्रति भारत को आगाह भी किया है। काफी कोशिशें।”

ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने फेरा पानी- बोल्टन उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने इन कोशिशों पर पानी फेर दिया है। जॉन बोल्टन ने कहा, “अब पिछले कुछ सप्ताह में, ट्रंप ने इसे लगभग बर्बाद कर दिया है। भारत रूस और चीन के करीब आ गया है। दशकों से इसे बदलने की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। मैं यह नहीं कह रहा कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें काफी काम लगेगा और मुझे नहीं लगता कि यह जल्द ही शुरू होगा।”