बेडरूम में पत्नी के साथ सो रहे थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति, तभी घुस गए अमेरिकी सैनिक, घसीटते हुए बाहर लाए
वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में सो रहे थे, जब अमेरिकी सैनिकों ने रेड डाली। मामले से जुड़े दो सूत्रों ने बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उस रेड के दौरान अमेरिकी सेना ने उनके बेडरूम से घसीटा, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया।
अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों को अमेरिकी वॉरशिप के जरिए अमेरिका वापस लाया जा रहा है। जिस समय अमेरिका के सैनिक इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप पूरा अभियान टीवी पर लाइव देख रहे थे। अमेरिकी सेना मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटते हुए बाहर लेकर आए।
सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी अपने बेडरूम में सो रही थीं, जब अमेरिकी सैनिकों ने रेड डाली। मामले से जुड़े दो सूत्रों ने बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी फ्लोरेस को उस रेड के दौरान अमेरिकी सेना ने उनके बेडरूम से घसीटा, जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेना के एलीट डेल्टा फोर्स द्वारा की गई इस रेड में कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ।
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, एफबीआई एजेंटों की एक टीम अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज के साथ थी, जिन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा। अब मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाने की योजना बनाई जा रही है, जहां मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में उन पर आरोप लगाए जाएंगे। अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला में मादुरो और कुछ टॉप मिलिट्री नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र पर सालों तक काम किया है।
वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर किए हमले
अमेरिका ने रात को वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमले किए और कहा कि देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने इसे एक असाधारण रात्रिकालीन अभियान बताया जिसकी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर की। हमले के लिए विधिक प्राधिकार और क्या ट्रंप ने इससे पहले कांग्रेस से परामर्श किया था- अभी तत्काल स्पष्ट नहीं है। यह चौंकाने वाली, त्वरित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, जिसने किसी देश के वर्तमान नेता को पद से हटा दिया, 1990 में पनामा के अमेरिकी आक्रमण की याद दिलाती है। पनामा पर हमले के दौरान उसके नेता मैनुएल एंटोनियो नोरिएगा ने आत्मसमर्पण किया था और उन्हें पकड़ लिया गया।
अमेरिकी हमले पर क्या बोली वेनेजुएला सरकार
विस्फोट की कई आवाजें सुनाई दीं और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते विमान राजधानी काराकस के ऊपर से गुजरे। वहीं मादुरो की सरकार ने तत्काल ही अमेरिका पर नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप लगाया। वेनेजुएला की सरकार ने इसे ‘‘साम्राज्यवादी हमला’’ करार दिया और नागरिकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज वेनेजुएला के कानून के अनुसार, सत्ता संभालेंगी।
