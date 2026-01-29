ट्रंप के इस हुक्म मानने को तैयार नहीं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, चुकानी पड़ेगी मादुरो वाली कीमत?
अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे चाहते हैं कि वेनेजुएला ईरान, चीन और रूस जैसे करीबी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से संबंध खत्म करे। हालांकि रोड्रिग्ज ने इसे लेकर सहमति नहीं दी हैं।
बीते दिनों वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी से अमेरिका ने सबको चौंका दिया था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की उपराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता की कमान संभाली। अब खबरें आईं हैं कि रोड्रिग्ज भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रडार पर आ गई हैं। इसकी वजह यह है कि रोड्रिग्ज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म को मानने से इनकार कर रही हैं।
अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में यह सवाल उठाया गया है कि डेल्सी रोड्रिग्ज ट्रंप सरकार के साथ कितना सहयोग करेंगी। रिपोर्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक यह साफ नहीं है कि रोड्रिग्ज अमेरिका के आदेश के मुताबिक उसके दुश्मन देशों से औपचारिक रूप से रिश्ते तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं।
क्यों आईं रडार पर?
गौरतलब है कि अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे चाहते हैं कि वेनेजुएला ईरान, चीन और रूस जैसे करीबी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से रिश्ते खत्म कर दे। अमेरिकी अधिकारियों ने इन देशों के राजनयिकों और सलाहकारों को वेनेजुएला से बाहर निकालने की बात भी कही है। हालांकि रोड्रिग्ज ने अब तक इस तरह के किसी फैसले की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। इसे देखते है खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह अब तक साफ नहीं है कि वह अमेरिका के लिए विश्वासी है या नहीं।
रोड्रिग्ज से मिले CIA चीफ
इस बीच सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ 15 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी कराकास पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति से वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य पर बातचीत की है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि इस दौरान क्या बातचीत की।
