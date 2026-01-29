Hindustan Hindi News
ट्रंप के इस हुक्म मानने को तैयार नहीं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, चुकानी पड़ेगी मादुरो वाली कीमत?

संक्षेप:

अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे चाहते हैं कि वेनेजुएला ईरान, चीन और रूस जैसे करीबी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से संबंध खत्म करे। हालांकि रोड्रिग्ज ने इसे लेकर सहमति नहीं दी हैं।

Jan 29, 2026 12:29 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
बीते दिनों वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी से अमेरिका ने सबको चौंका दिया था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की उपराष्ट्रपति रहीं डेल्सी रोड्रिगेज ने सत्ता की कमान संभाली। अब खबरें आईं हैं कि रोड्रिग्ज भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रडार पर आ गई हैं। इसकी वजह यह है कि रोड्रिग्ज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म को मानने से इनकार कर रही हैं।

अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में यह सवाल उठाया गया है कि डेल्सी रोड्रिग्ज ट्रंप सरकार के साथ कितना सहयोग करेंगी। रिपोर्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक यह साफ नहीं है कि रोड्रिग्ज अमेरिका के आदेश के मुताबिक उसके दुश्मन देशों से औपचारिक रूप से रिश्ते तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं।

क्यों आईं रडार पर?

गौरतलब है कि अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे चाहते हैं कि वेनेजुएला ईरान, चीन और रूस जैसे करीबी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से रिश्ते खत्म कर दे। अमेरिकी अधिकारियों ने इन देशों के राजनयिकों और सलाहकारों को वेनेजुएला से बाहर निकालने की बात भी कही है। हालांकि रोड्रिग्ज ने अब तक इस तरह के किसी फैसले की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। इसे देखते है खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह अब तक साफ नहीं है कि वह अमेरिका के लिए विश्वासी है या नहीं।

रोड्रिग्ज से मिले CIA चीफ

इस बीच सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ 15 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी कराकास पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति से वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य पर बातचीत की है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि इस दौरान क्या बातचीत की।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Venezuela Crisis

