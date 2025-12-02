'गुलामों वाली शांति नहीं चाहिए', ट्रंप के अल्टीमेटम पर राष्ट्रपति मादुरो का जवाब; भड़कने वाली है आग?

Hindustan Hindi News
ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर 50 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है, जो किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। पिछले हफ्ते, अमेरिकी ड्रोन हमलों में वेनेजुएला के तट से एक कार्टेल जहाज को नष्ट कर दिया गया।

Tue, 2 Dec 2025 07:09 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, काराकास
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त अल्टीमेटम का जोरदार जवाब देते हुए कहा है कि उनका देश गुलामों वाली शांति स्वीकार नहीं करेगा। सोमवार को राजधानी काराकास में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए निकोलस मादुरो ने ट्रंप की धमकियों को औपनिवेशिक आक्रमण करार दिया और जोर देकर कहा- हम शांति चाहते हैं, लेकिन संप्रभुता, समानता और स्वतंत्रता के साथ! न गुलामों वालों शांति, न उपनिवेश की शांति! इस बयान से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, जहां अमेरिका ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को 'पूरी तरह बंद' घोषित कर दिया है और करीब 15,000 सैनिकों व 11 युद्धपोतों को कैरेबियन क्षेत्र में तैनात किया है।

फोन कॉल में ट्रंप का अल्टीमेटम

सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को ब्राजील, कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई फोन कॉल में ट्रंप ने मादुरो को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा- तुरंत इस्तीफा दें और देश छोड़ दें, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स और बेटे को सुरक्षित मार्ग का आश्वासन दिया, लेकिन केवल तत्काल इस्तीफे की शर्त पर। मियामी हेराल्ड अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा- आप खुद को और अपने करीबियों को बचा सकते हैं, लेकिन अभी देश छोड़ना होगा। यह कॉल अमेरिका की चार महीने पुरानी दबाव रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ड्रग कार्टलों के खिलाफ नौसेना की तैनाती और घातक ड्रोन हमलों का सिलसिला शामिल है, जिनमें 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

हालांकि, निकोलस मादुरो ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कथित तौर पर जवाब में वैश्विक क्षमादान की मांग की, जिसमें खुद और उनके सहयोगियों को दुनिया भर में मुकदमों से छूट मिले। इसके अलावा, मादुरो ने राजनीतिक नियंत्रण विपक्ष को सौंपने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सेना पर अपना दबदबा बनाए रखने की शर्त रखी- यह मॉडल निकारागुआ के 1991 के समझौते से मिलता-जुलता है। वाशिंगटन ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। फोन कॉल के बाद कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ; शनिवार को ट्रंप के हवाई क्षेत्र बंद करने के ऐलान के बाद मादुरो ने दूसरी कॉल की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने जवाब नहीं दिया।

सैन्य तैनाती और ड्रग युद्ध का बहाना

अमेरिका ने वेनेजुएला को फेंटेनिल तस्करी का केंद्र बताते हुए कार्टेल डे लॉस सोलेस को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जिसके कथित सरगना मादुरो और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो पर 50 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है, जो किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। पिछले हफ्ते, अमेरिकी ड्रोन हमलों में वेनेजुएला के तट से एक कार्टेल जहाज को नष्ट कर दिया गया, जिसे ट्रंप ने मादुरो को चेतावनी के रूप में पेश किया।

कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना की तैनाती तेज हो गई है। यूएसएस ग्रेवली जैसे युद्धपोतों के अलावा, भूमि आक्रमण के लिए सक्षम इकाइयां तैनात की गई हैं। ट्रंप ने रविवार को चेतावनी दी कि भूमि अभियान बहुत जल्द शुरू हो सकता है। रिपब्लिकन सीनेटर मार्कवेन मुल्लिन ने सीएनएन पर कहा- हमने मादुरो को रूस या कहीं और जाने का मौका दिया है। हालांकि, कई लोग संदेह जताते हैं कि ट्रंप वास्तव में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह दक्षिण अमेरिका में अस्थिरता बढ़ा सकता है।

मादुरो का सार्वजनिक दिखावा और आर्थिक दावा

पिछले पांच दिनों से सार्वजनिक रूप से गायब रहने के बाद मादुरो रविवार को काराकास में एक कॉफी पुरस्कार समारोह में प्रकट हुए, जहां उन्होंने अर्थव्यवस्था को अटूट, अछूत और अजेय बताते हुए नारे लगवाए। यह दिखावा ट्रंप की धमकियों के जवाब में विद्रोह का प्रतीक माना जा रहा है। मादुरो ने सेना को हर इंच भूमि की रक्षा करने का आदेश दिया है।

ट्रंप ने सोमवार शाम वाइट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन, विदेश सचिव मार्को रूबियो और अन्य शामिल होंगे। वेनेजुएला ने अमेरिकी कदमों को "उपनिवेशवादी आक्रमण" बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की है।

