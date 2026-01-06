Hindustan Hindi News
ट्रंप के फैसले को बदलने में जुटीं वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो? नोबेल पुरस्कार भी कुर्बान

इससे पहले यह रिपोर्ट्स सामने आई थी कि मचाडो का नोबेल पुरस्कार को स्वीकार करना ट्रंप को पसंद नहीं आया इसलिए ट्रंप ने उन्हें वेनेजुएला की सत्ता में समर्थन देने से इनकार कर दिया है।

Jan 06, 2026 03:13 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले और राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर शासन को लेकर अपनी योजना बता दी है। ट्रंप की इस योजना में विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो का नाम कहीं नहीं है। ट्रंप ने एक बयान में सार्वजनिक रूप से यह कहा कि मचाडो को वेनेजुएला की सत्ता नहीं दी जा सकती। इसके बाद अब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मचाडो का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप के साथ साझा करना चाहती हैं।

इससे पहले मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद मचाडो ने कहा था कि आजादी का वक्त आ गया है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई थी कि अब विपक्ष देश की कमान संभालने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि उनकी उम्मीदों को तब झटका लगा, जब ट्रंप ने साफ कहा कि वे मचाडो को सत्ता में लाने में दिलचस्पी नहीं रखते। ट्रंप ने कहा कि माचाडो को देश के भीतर ना तो पर्याप्त समर्थन है और ना ही सम्मान।

क्या बोलीं मचाडो?

मचाडो ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि जैसे ही उन्हें नोबेल मिलने की खबर मिली, उन्होंने यह पुरस्कार ट्रंप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि नोबेल की घोषणा वाले दिन उनकी ट्रंप से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। मचाडो ने कहा है कि वह जल्द अपने देश वापस लौटने की योजना बना रही हैं।

मचाडो ने इस दौरान उनके देश में अमेरिकी एक्शन की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने एक बयान में कहा, “3 जनवरी को जो हुआ, वह इतिहास में दर्ज होगा। उस दिन न्याय ने अत्याचार को हराया। यह सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए अहम है।” मचाडो को 2025 में वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
