अमेरिका का कब्जा, पपेट गवर्नमेंट या कुछ और? मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला का क्या होगा?

Venezuela in uncertainty after Venezuelan President Nicolas Maduro arrest by us donald trump
संक्षेप:

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला पर शासन करने या उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है और ट्रंप सरकार का उद्देश्य वेनेजुएला के लोगों द्वारा किए गए लोकतांत्रिक परिवर्तन का समर्थन करना है।

Jan 05, 2026 12:07 pm ISTJagriti Kumari ब्लूमबर्ग
अमेरिकी सरकार ने बीते शनिवार को वेनेजुएला में जो किया, उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नाटकीय गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सनसनी पैदा कर दी थी कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा होगा। हालांकि इसके बाद यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इसका मतलब क्या था और असल में देश की कमान किसके हाथ में है। फिलहाल दक्षिण अमेरिकी देश में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

ट्रंप ने मादुरो को देश से उठाकर लाए जाने से पहले कहा था कि देश की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अमेरिका के साथ मिलकर वेनेजुएला को फिर से महान बनाएंगी। हालांकि ट्रंप ने जैसे ही निकोलस मादुरो को कैदी बनाए जाने की तस्वीरें साझा कीं, उपराष्ट्रपति रोड्रिगज ने अमेरिकी कार्रवाई को बर्बर बताते हुए इसकी निंदा की। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप अब उनसे भी खफा दिख रहे हैं। उन्होंने सोमवार को एक बयान में चेतावनी दे दी कि अगर रोड्रिग्ज देश के लिए सही काम नहीं करती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

विदेश मंत्री ने बढ़ाया सस्पेंस

वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को यह कहकर नई बहस छेड़ दी है कि अमेरिका का वेनेजुएला पर शासन करने का कोई इरादा नहीं है। भ्रम इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि वाइट हाउस ने यह साफ नहीं किया कि करीब तीन करोड़ आबादी वाले तेल उत्पादक देश को ‘चलाने’ से ट्रंप का मतलब क्या था। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन की अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि रूबियो लंबे समय से मादुरो और उनके पूर्ववर्ती ह्यूगो चावेज के आलोचक रहे हैं।

सैनिक भेजेगा अमेरिका?

फिलहाल वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिक या अधिकारी भेजने की कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उनकी नजर देश के तेल पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मौजूदगी “तेल से जुड़े मामलों” में रहेगी। इसका मतलब यह हो सकता है कि Chevron जैसी अमेरिकी तेल कंपनियों की भूमिका बढ़े, जो अब भी प्रतिबंधों में छूट के तहत वेनेजुएला में काम कर रही हैं।

मचाडो को भी नहीं मिलेगी सत्ता

इस बीच ट्रंप ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि उन्हें देश लोगों का समर्थन नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने पूरे शासन परिवर्तन के बजाय रोड्रिग्ज और मादुरो के वफादार लोगों को एक और मौका देने का फैसला किया है।

क्या होगी ट्रंप की रणनीति?

अटलांटिक काउंसिल के वरिष्ठ विशेषज्ञ मैथ्यू क्रोनिग का कहना है कि ट्रंप उपराष्ट्रपति और उनके आसपास के लोगों पर दबाव और प्रलोभन दोनों का इस्तेमाल कर अमेरिका के लिए मनचाहे नतीजे हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में भी यही संकेत दिया कि अगर रोड्रिग्ज ‘हमारी बात मानती हैं तो जमीनी सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी’।

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
