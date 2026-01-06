Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Venezuela heavy gunfire near Caracas presidential palace after Maduro capture
वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन पर फिर हमला, काराकास में चारों तरफ सुनी गईं धमाकों की आवाजें

संक्षेप:

जानकारी के मुताबिक काराकास में स्थित मिराफ्लोरेस पैलेस के ऊपर कई ड्रोनों को देखा गया है। जवाब में सुरक्षा बलों ने रात 7 बजे के आसपास गोलीबारी की है।

Jan 06, 2026 07:54 am IST Jagriti Kumari
वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक के महज कुछ ही घंटों बाद राजधानी काराकास एक बार फिर धमाकों की आवाजों से गूंज रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोमवार देर रात (स्थानीय समय) वेनेजुएला के काराकास में राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी देखी जा सकती है।

