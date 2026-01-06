Hindi Newsविदेश न्यूज़Venezuela heavy gunfire near Caracas presidential palace after Maduro capture
वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन पर फिर हमला, काराकास में चारों तरफ सुनी गईं धमाकों की आवाजें
संक्षेप:
जानकारी के मुताबिक काराकास में स्थित मिराफ्लोरेस पैलेस के ऊपर कई ड्रोनों को देखा गया है। जवाब में सुरक्षा बलों ने रात 7 बजे के आसपास गोलीबारी की है।
Jan 06, 2026 07:54 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक के महज कुछ ही घंटों बाद राजधानी काराकास एक बार फिर धमाकों की आवाजों से गूंज रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सोमवार देर रात (स्थानीय समय) वेनेजुएला के काराकास में राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।