vegetarian passenger died allegedly served non-vegetarian food in Qatar Airways flight फ्लाइट में शाकाहारी यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद कतर एयरवेज पर FIR, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़vegetarian passenger died allegedly served non-vegetarian food in Qatar Airways flight

फ्लाइट में शाकाहारी यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद कतर एयरवेज पर FIR

कतर एयरवेज की एक उड़ान में कथित रूप से मांसाहारी भोजन परोसने के कारण एक शाकाहारी यात्री की मौत हो गई। 85 वर्षीय यात्री के परिजनों ने एयरलाइन के खिलाफ गलत तरीके से हुई मौत का नया मुकदमा दायर किया है। यह हादसा जुलाई 2023 में लॉस एंजिल्स से कोलंबो जा रही उड़ान के दौरान हुआ।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, कैलिफोर्नियाWed, 8 Oct 2025 04:40 PM
share Share
Follow Us on
फ्लाइट में शाकाहारी यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद कतर एयरवेज पर FIR

कतर एयरवेज की एक फ्लाइट में कथित रूप से मांसाहारी भोजन परोसने के कारण एक शाकाहारी यात्री की मौत हो गई। 85 वर्षीय यात्री के परिजनों ने एयरलाइन के खिलाफ गलत तरीके से हुई मौत का नया मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री को शाकाहारी भोजन देने से इनकार कर दिया गया और उन्हें मांसाहारी भोजन के आसपास ही खाना खाने को कहा गया। यह हादसा जुलाई 2023 में लॉस एंजिल्स से कोलंबो जा रही उड़ान के दौरान हुआ।

कैलिफोर्निया के हृदय रोग विशेषज्ञ अशोक जयसिरी को फ्लाइट में दिए गए भोजन में मांस खाने की कोशिश करते हुए गले में अटकने से मौत हो गई। 'द इंडिपेंडेंट' की रिपोर्ट के अनुसार, आपातकालीन लैंडिंग नहीं की जा सकी क्योंकि विमान उस समय आर्कटिक सर्कल या महासागर के ऊपर से गुजर रहा था। हालांकि, शिकायत में जयसिरी के बेटे ने दावा किया कि विमान वास्तव में आर्कटिक क्षेत्र या महासागर के ऊपर नहीं, बल्कि अमेरिका के मध्य-पश्चिमी इलाके में था।

उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट आसानी से अपना मार्ग बदल सकता था। शिकायत में आगे कहा गया कि जब विमान स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग हवाई अड्डे पर उतरा, तब जयसिरी करीब साढ़े तीन घंटे से बेहोश थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, जयसिरी की मौत एस्पिरेशन निमोनिया के कारण हुई, जो भोजन या तरल पदार्थ के फेफड़ों में चले जाने से उत्पन्न संक्रमण है। वहीं उनके बेटे सूर्या जयसिरी ने एयरलाइन के खिलाफ लापरवाही और गलत तरीके से हुई मौत के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है।

International News International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।