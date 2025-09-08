कौन थे 15 साल के कार्लो एक्यूटिस, जिन्हें पोप ने दी संत की उपाधि; ईसाइयत के लिए क्या किया

कार्लो एक्यूटिस के साथ-साथ पियर जियोर्जियो फ्रासाटी को भी संत घोषित किया गया, जिनकी 1925 में 24 साल की उम्र में मौत हो गई। वह गरीबों की सेवा और कैथोलिक संगठनों में हिस्सेदारी के लिए याद किए जाते हैं।

वेटिकन ने इटालियन टीनएजर कार्लो एक्यूटिस को कैथोलिक चर्च का पहला मिलेनियल संत घोषित किया है, जिसे गॉड्स इन्फ्लुएंसर के नाम से भी जाना जाता है। कार्लो 2006 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ल्यूकेमिया से चल बसे। उन्होंने अपनी कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल करके कैथोलिक धर्म को ऑनलाइन फैलाया और दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित किया। बीमारी के दौरान भी उन्होंने मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बनाई, जिसमें यूकेरिस्टिक चमत्कारों की कहानियां थीं। पोप ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में कहा, 'कार्लो ने बचपन और जवानी में प्रार्थना, खेल, पढ़ाई और दान को अपनी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से जोड़ा।'

कार्लो एक्यूटिस के साथ-साथ पियर जियोर्जियो फ्रासाटी को भी संत घोषित किया गया, जिनकी 1925 में 24 साल की उम्र में मौत हो गई। वह गरीबों की सेवा और कैथोलिक संगठनों में हिस्सेदारी के लिए याद किए जाते हैं। मगर, कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। पॉन्टिफिकल एथेनियम ऑफ सेंट एंसेलमो के प्रोफेसर एंड्रिया ग्रिलो ने कहा कि कार्लो का यूकेरिस्टिक चमत्कारों पर ज्यादा फोकस था। उन्होंने धर्म के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा, 'चमत्कारों की तलाश करना कोई पुण्य नहीं है। ये चर्च को समस्याग्रस्त भक्ति और खास संकेतों की खोज की ओर ले जा सकता है।'